Gut für die Bürger

Die Kommune, in der man lebt, sollte lebens- und liebenswert sein. Das wünschen sich die Bürger. Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert hebt diesen Punkt auch immer wieder bei verschiedenen Anlässen gerne hervor. Zu einer lebens- und liebenswerten Stadt gehört vor allem, dass die Infrastruktur stimmt. Einkaufsmöglichkeiten, Schule und Kita, medizinische Versorgung und natürlich ein gut ausgebautes Straßennetz. Mit dem Haushaltsplan für 2023 wird dem Ansinnen, eine gute Daseinsvorsorge für die Bürger zu bieten, Rechnung getragen. Der größte Batzen des Investitionsprogramms fließt in die Sanierung von Straßen und Feldwegen, allen voran in den Bergweg in Grünsfeld. Zudem wird auch der Erholungsfaktor nicht vernachlässigt. Gespannt sein darf man, wie das Projekt „Wohnen auf dem Seubert-Areal“ Gestalt annimmt und sich in den nächsten Monaten von einer Industriebrache zu einem ansehnlichen kleinen Wohnkomplex entwickeln wird. Bei all den Projekten werden auch Faktoren wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht außer Acht gelassen.

Die Vorzeichen für die Kommune stehen gut, man ist für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet. Mit einer soliden Haushaltsführung, wie man sie bisher in Grünsfeld gepflegt hat, wird das auch weiterhin gelingen.