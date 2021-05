Gräben wieder zuschütten

Die Meinung der schweigenden Mehrheit ist immer schwer einzuschätzen. Was denken „die“ Niederstettener über die „Angelegenheit Heike Naber“, sind sie mit der Handlungsweise des Gemeinderats einverstanden? Fragt man die Stadträte, so wird ihnen von den Bürgern fast ausschließlich Zustimmung für ihre Politik signalisiert. Kritik am Vorgehen der Bürgervertreter hatte es nur Anfang September letzten Jahres von der „Initiative Pro Niederstetten“ gegeben, die dem Gemeinderat unter anderem vorwarf, eine „Blockadepolitik“ zu betreiben. Dr. Adalbert Ruhnke trat damals als Sprecher der Gruppe auf.

Seitdem ist es zwar ruhig um die Initiative geworden, doch immer wieder werden einzelne kritische Stimmen gegen den Gemeinderat laut, etwa in Leserbriefen, bei Gesprächen am Straßenrand oder in den sozialen Medien. Es wäre gut, wenn diese kontroversen Meinungen durch den nachgerückten Stadtrat Dr. Adalbert Ruhnke jetzt auch im Gemeinderat auf den Tisch kommen und öffentlich diskutiert werden können. Wie AWV-Listensprecher Ulrich Roth sagte, sind durch den Konflikt in der Stadt Gräben aufgerissen worden. Diese sind teils so tief, dass manche, die bisher gut miteinander auskamen, heute nicht mehr miteinander sprechen.

Viele Niederstettener wünschen sich einen Neuanfang und sehnen ein Ende der negativen Schlagzeilen herbei. Die Bestellung von Klaus Brodbeck zum Interims-Verwaltungsleiter ist ein wichtiger Schritt dorthin und markiert den Aufbruch in ruhigeres Fahrwasser. Er hat versprochen, alles zu tun, damit die Bürger bald Sicherheit darüber haben, wer künftig an der Spitze der Stadt stehen wird. Wenn diese Frage geklärt ist, wird es manchen sicherlich leichter fallen, besagte Gräben wieder zuzuschütten.