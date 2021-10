Zwei Meter hohe Bauzäune grenzen das Veranstaltungsgelände von der „Außenwelt“ ab. Uniformiertes Security-Personal mit Knopf im Ohr kontrolliert die Eingänge. Impfnachweise von Besuchern werden überprüft; es kommt zu Diskussionen und womöglich zu Abweisungen. Bei solch einer Szenerie denkt man eher an ein Rockkonzert oder an eine Demonstration, aber sicher nicht an einen Weihnachtsmarkt. Doch eine solche oder zumindest eine ähnliche Kulisse erwartet die Besucher des Hardheimer Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende. Und hinter den Stahlzäunen blinken süß die Lichtlein, es riecht nach Glühwein und gerösteten Maronen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Surreal!

Dass der Budenzauber unter solchen Bedingungen stattfinden muss – dafür kann die Gemeinde Hardheim nichts. Das schreibt das Land vor. Die Frage ist aber: Darf man sich bei einem Weihnachtsmarkt für „2G“ entscheiden? Wenn man ausschließlich daran denkt, „unter allen Umständen die Normalität von einst zurückzubekommen“, dann kann man diese Frage mit „Ja“ beantworten. Wer allerdings etwas tiefer blickt, der muss zum Entschluss kommen: 2G? Nein, dann lieber nicht!

Denn: An einem Weihnachtsmarkt geht es, wie der Begriff schon sagt, eigentlich um Weihnachten, und damit um Frieden, Familie und Besinnlichkeit. Eigentlich. Wer durch Maßnahmen Menschen, in konkretem Fall Ungeimpfte, von vorne herein ausschließt, handelt gewiss nicht urchristlich. Und Weihnachten ist nun einmal ein Fest der Christen und keines des Kommerzes für Geimpfte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2