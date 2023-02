Gerüchteküche brodelt

Zugegeben, das Thema stand am Dienstagabend nicht auf der Agenda der Gemeinderatssitzung – und doch war es „hintenrum“ gefühlt das Gesprächsthema Nummer eins: Wer wird sich für die anstehende Bürgermeisterwahl bewerben?

Inzwischen brodelt es nicht nur in der Gerüchteküche, sondern es schäumt schon fast über. Da kursieren scheinbar willkürlich Namen wie Philipp Bopp oder Michael Zwingmann aus den eigenen Reihen. Aber auch der Wahlverlierer der Bürgermeisterwahl in Lauda-Königshofen, Georg Wyrwoll und der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf sind in aller Munde, genauso wie angeblich eine Frau aus Großrinderfeld oder der Geschäftsführer eines Verkehrsunternehmens. Bewahrheiten sich all die Gerüchte, läuft es ganz sicher auf eine spannende Wahl hinaus. Allerdings: Bis auf Stefan Kempf, der öffentlich zugibt, ernsthaft über eine Kandidatur nachzudenken und schon mehrfach inzwischen in Werbach gesichtet wurde, halten sich alle anderen möglichen Kandidaten doch sehr bedeckt oder verneinen mit Nachdruck, manchmal auch mit einem lauten Lachen die Absicht.

Den „Noch-Amtsinhaber“ Ottmar Dürr freut diese hohe Anzahl von angeblichen, potenziellen Nachfolgern natürlich. „Werbach ist keine uninteressante Gemeinde“, sagte er einmal im Gespräch.

Nach diesem wirklich gut aufgestellten Haushalt für 2023 – trotz Corona-Auswirkung und großer Baumaßnahmen – könnte sich vielleicht der eine oder andere Politikinteressierte auch noch bemüßigt fühlen, seinen Hut in den Ring zu werfen.

Eines ist jedoch ganz klar, entschieden wird am Briefkasten. Der ist ab diesem Samstag bis Dienstag, 28. März, 18 Uhr, für alle Bewerber geöffnet. Und erst dann wird sich zeigen, was an den vielen Gerüchten wirklich dran war. Gewählt wird dann am Sonntag, 23. April.