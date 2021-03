  Gelungener Auftakt

Eine überaus gute Resonanz, hervorragende Referenten und ein ausgefeiltes Konzept: Das bot die eigentlich präsentisch für November geplante Auftaktveranstaltung von „Kaleidoskop Tauberbischofsheim“, bei der es um Baukultur und Architektur und letztlich um Stadtentwicklung geht. Gut vorbereitet, lief nun auch digital alles glatt. Dass die neue Reihe ihre Liebhaber finden wird, steht außer Frage.

Anhand von Beispielen wird architektonisches Schaffen erlebbar. Die Referenten erläutern, was ihnen bei Planungen wichtig ist und warum sie etwas so und nicht anders gemacht haben. Sie zeigen Perspektiven auf, wandeln und weiten den Blick und mögen hier und da den Standpunkt verändern.

Die Betrachtung über den eigenen Kirchturm hinweg tut gut in einer Zeit, in der eine Meinung schnell als unumstößlicher Fakt gilt, in der der so wichtige Diskurs als überflüssiges Geschwätz verunglimpft wird. Es geht nicht um Recht haben oder den einzig richtigen großen Wurf, sondern um Schritte, die bei der Entwicklung eines Gemeinwesens auch mithilfe von Architektur, Baukultur und Stadtplanung miteinander gegangen werden. Dabei ist nicht Schnelligkeit, sondern das Ringen um den richtigen Weg der entscheidende Faktor.