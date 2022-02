Neue Besen kehren gut, so sagt der Volksmund. Doch damit ist ein hierarchischer Stil gemeint und die irrige Annahme, dass ein neuer Boss es stets besser weiß als die Mitarbeiter.

Es ist so: Ein Rathauschef muss sich möglichst schnell möglichst gut auskennen in seiner Kommune. Doch gerade eine gut aufgestellte und motivierte Verwaltung (wie die in Weikersheim) birgt Ressourcen, die

...