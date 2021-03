  Ergebnisse auf Lockdownbasis

Testen, Testen Testen. Das hört man in diesen Zeiten wahrlich oft. Doch nicht nur im Zusammenhang mit Corona hat dieses Vorgehen seine Berechtigung. Auch verkehrspolitisch macht es Sinn. Zwei Testrunden hat das Verkehrskonzept in Bad Mergentheim jetzt nahezu hinter sich, und viele Erkenntnisse wurden gewonnen. Doch nun kommt wieder Corona ins Spiel. Die zweite Testphase fiel nämlich mit einem andauernden Lockdown zusammen, fand also nicht unter „normalen“ Bedingungen statt. Aus Verkehrszählungen und Geschwindigkeitskontrollen können deshalb keine repräsentativen Rückschlüsse abgeleitet werden.

Damit gibt es zum baldigen Ende der zweiten Testphase also leider keine belastbaren Aussagen. Mehr als eine Art Zwischenbilanz können sie nicht bieten – also auch keine Grundlage für eine Entscheidung. Den Test jetzt zu verlängern, wäre eine gut Wahl. In Ruhe kann man sich den Verkehrsfluss anschauen und sehen, wo es klemmt. Darum heißt es jetzt auch weiterhin: testen, testen, testen. Und diese Phase betrachten auch beim Gänsmarkt nicht alle als abgeschlossen.