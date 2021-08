Elefanten und Walhaie

Es gibt eine ganze Menge Lieder über Brücken, bedeutungsschwanger, voller Sinnschwere und Dramatik.

„Über die Brücke geh’n, andere Menschen versteh’n, andere Lieder, andere Länder der Erde. Über die Brücke geh’n, hinter die Mauern seh’n. Gute Gedanken schmelzen das Eis in den Herzen uns’rer Welt“: sang zum Beispiel Ingrid Peters 1986 beim ESC, der damals noch unter dem Namen Grand Prix d’Eurovision de la Chanson firmierte.

Bereits 1975 war Joy Fleming mit „Ein Lied kann eine Brücke sein“ bei diesem Wettbewerb angetreten und wurde nur 17. – ihr Lied aber zum Kultsong.

Und dann natürlich der absolute Überflieger von Karat und später dann Peter Maffay: „Über sieben Brücken musst du gehn“.

Was mir bei diesen und vielen anderen Brückenliedern zu kurz kommt, ist die Brücke an sich. Macht sich denn niemand Gedanken darüber, welche Last sie zu tragen hat – egal ob es sich dabei um die Golden Gate Bridge, die Brooklyn Bridge oder die Wittigbach-Brücke handelt?

Natürlich sollte man nun aus der Mücke keinen Elefant machen, allerdings dient der Dickhäuter in diesem Fall als schönes Beispiel. Die Wittigbach-Brücke ist eigentlich nur für Gefährte mit bis zu 24 Tonnen zugelassen, was ungefähr einer Menge von vier Afrikanischen Elefanten entspricht.

Bei der vorliegenden Ausnahmegenehmigung von 32 Tonnen muss man sich dazu noch einen kapitalen Walhai vorstellen, den schwersten Fisch der Welt.

Allerdings geht es hier um Muschelkalk.

Man hört die Brücke förmlich ächzen und stöhnen, wenn sich ihr der Lkw mit dem Gestein nähert.

Für eine baldige Lösung im Sinne aller Beteiligten, also auch der Brücke, ist man versucht, erneut das Lied von Ingrid Peters heranzuziehen.

Gute Gedanken schmelzen ja angeblich das Eis in den Herzen uns’rer Welt.