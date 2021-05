Eine Saison zum Vergessen

Endlich ist die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga zu Ende. Ohne Zuschauer in den Hallen macht das alles keinen Spaß.

AdUnit urban-intext1

Die Korbjäger von s.Oliver Würzburg dürfen sich glücklich schätzen, die Klasse gehalten zu haben. Vor allem in der Rückrunde hat das Team von Denis Wucherer öfter wie ein Absteiger gespielt als die Teams, die tatsächlich runter in die 2. Liga müssen. Natürlich war das Verletzungspech enorm. In manchen Partien hatte man gerade einmal zwei Ausländer auf dem Parkett, obwohl sechs Import-Spieler erlaubt sind. Und die sind es ja im Basketball in aller Regel, die das Niveau bestimmen.

Aber auch bei der Kaderzusammenstellung wurden Fehler gemacht. Von Neuverpflichtung Gavin Ware trennte man sich noch vor dem ersten Testspiel. Taylor Persons wurde nach acht BBL-Partien in die Wüste geschickt. Die „Zeitarbeiter“ Mark Ogden und Micah Downs wurden zunehmend lustloser, je näher der Termin des Endes der Vertragslaufzeit rückte.

Für die kommende Spielzeit muss man den Verantwortlichen ein glücklicheres Händchen wünschen, denn diese Mannschaft hat in der ohnehin öden Saison nur selten Spaß gemacht.

AdUnit urban-intext2