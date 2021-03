Öffentliche Kandidaten-Vorstellungen sind eine feine Sache. Die Bewerber können sich auf großer Bühne präsentieren und so einiges verraten: was sie alles besser machen wollen als der Vorgänger, was sie überhaupt niemals tun würden und warum nur mit ihm, Herrn X, oder mit ihr, Frau Y, der Gemeinde eine strahlende Zukunft beschieden sei. Und die Zuhörer erleben gratis einen im besten Falle

...