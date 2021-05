Ein Verlust für die Stadt

Es war schon ein wenig überraschend, wie deutlich die Mehrheit im Gemeinderat gegen einen Hallenbadneubau war. Man hatte eher vermutet, dass es eine enge Kiste werden würde. Aber auch hier hat wohl Covid-19 die Meinungsfindung ein wenig infiziert. Die Finanzlage der Stadt, die über Jahre hinweg sehr gut war, kränkelt durch die Corona-Pandemie ein wenig. Aber sie ist immer noch gut.

Es ist nachvollziehbar, dass gerade die Finanzierung des laufenden Betriebs mit einem hohen Defizit Ratsmitgliedern und Bürgermeisterin Anette Schmidt Kopfzerbrechen bereitet. Ob das Defizit letztendlich wirklich so hoch gewesen wäre? Eine jährliche Finanzspritze von rund 1,1 Millionen Euro für Frei- und Hallenbad ist ein Wort – auch in guten Zeiten. Man muss sich solche Einrichtungen leisten wollen und braucht intelligente Lösungen. Da muss man sich fragen, ob Külsheim oder Lauda-Königshofen sie haben? Vielleicht nehmen sie die Kosten aber auch bewusst in Kauf, um ihren Bürgern mehr Lebensqualität zu bieten und den Vereinen vor Ort ein Betätigungsfeld als Dankeschön für ihre ehrenamtlichen Mühen zur Verfügung zu stellen.

Egal wie man es dreht und wendet, egal ob finanziell nachvollziehbar oder nicht: Das Nein zum Hallenbad bedeutet einen Verlust für Tauberbischofsheim. „Eine Kreisstadt braucht ein Hallenbad“, das verneinte Kurt Baumann für seine CDU-Fraktion, zumindest nicht um jeden Preis. Aber wie hoch ist dieser tatsächlich? Ob das bis ins Detail ausgelotet wurde?

Seit 2017 liegt die Machbarkeitsstudie vor. Nichts geschah. Es wurde auf Zeit gespielt, die Kleinschwimmhalle als „Billigheimer“ am Tropf gehalten. Das geht in Ordnung. Nicht nachvollziehbar ist das Versäumnis, einen konkreten Plan auszuarbeiten, den man bei guter Förderkulisse aus der Schublade holen kann. Und die gab es, wie Wertheim und Weikersheim zeigen. Pech nur, dass das vorzeitige Aus der Kleinschwimmhalle Tatsachen schuf. So richtig vorbereitet war man darauf nicht. Aber vielleicht wollte man das auch nicht sein?

