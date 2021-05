Dreimal hoch und dreimal gleich wieder unter. Die Würzburger Kickers können die 2. Bundesliga einfach nicht halten. War der vorige Abstieg 2017 noch unglücklich, so muss man dieses Mal ganz klar konstatieren, dass der FWK chancenlos in dieser Klasse war. Warum war das so?

Die Mannschaft war falsch zusammengestellt. Aber diese Erkenntnis ist nur die Folge des Urübels: Die Kickers haben

...