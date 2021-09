Die Umgestaltung des Walldürner Walds ist eine Aufgabe für Generationen

Dem Wald geht es schlecht – so schlecht, wie seit Jahrzehnten nicht. Dürre, Hitze und Schädlinge machen ihm zu schaffen. Damit er eine Zukunft hat, muss er umgestaltet werden: Neue Baumarten müssen die alten ersetzen und ergänzen. Monokulturen mit der Fichte als „Brotbaum des Waldes“ sind Geschichte.

Alles nichts Neues, hört und sieht man jeden Tag in Funk und Fernsehen, liest man in der Zeitung. Und es ist doch etwas anderes, wenn man dann im Wald steht und der Förster einem die Schäden und die Folgen vor Augen führt. Wie am Montag bei der Waldbegehung des Gemeinderates.

Den Wald umbauen – das klingt jetzt mal so beim ersten Hören relativ einfach. Ist es aber nicht, und es ist vor allem eine Aufgabe für Generationen. Wo heute der kleine Setzling von Menschenhand in die Erde gebracht wurde, wird erst in Jahrzehnten ein stattlicher Baum stehen. Wenn er denn Trockenheit und Käferattacken übersteht.

Zeit zum Wachsen braucht so ein Baum, die könnte aber in Zeiten des zunehmenden Klimawandels knapp werden.

