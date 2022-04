Die Stadt der Optimisten

Ein blauer Klotz direkt vor historischem Gemäuer und dann noch aus Polyester – ist das tatsächlich Kunst? Ja, ist es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der drei Meter große Koloss wird mit Sicherheit nicht jedem gefallen – muss er auch nicht. Denn genau das macht doch Kunst aus – sie ist ein Objekt, an dem sich durchaus die Meinungen „reiben“ sollen.

Macht es nicht eine Stadt sympathisch, wenn sie die Kunst sehr nahbar im öffentlichen Raum installiert und sich ihr nicht immer nur „bierernst“ nähert? Natürlich fällt dieser übergroße Zwerg mit erhobenem Daumen vor dem Grafschaftsmuseum und dem Blauen Haus aus dem Jahr 1593 total aus dem Rahmen. Aber das war wohl auch die Absicht bei der Wahl des Standorts: ein Überraschungsmoment zu schaffen und beim Anblick zumindest ein Lächeln in die Gesichter der Betrachter zu zaubern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Farblich passt der „Opti“ jedenfalls perfekt. Betrachtet man die Skulptur von der Museumstreppe aus, bleibt alles harmonisch Ton in Ton. Schaut man vom Blauen Haus in Richtung Museum wird es Blau-Gelb: die Farben Wertheims.

„Mensch, seid mal nicht so pessimistisch“, will Ottmar Hörl, selbst eine rheinische Frohnatur, den Menschen durch seinen Optimisten zurufen. Für wenige Augenblicke scheint das auch zu klappen. Denn die meisten Passanten zücken sofort ihr Handy, während sich oft Familienmitglieder mit erhobenen Daumen vor der Skulptur in Position bringen und ein Lächeln aufsetzen – ganz ähnlich dem des Optimisten.

Da es mit dem Titel „Stadt der Weltmarktführer“ nicht geklappt hat, hier ein neuer Vorschlag: „Wertheim – Stadt der Optimisten“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3