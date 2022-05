Die Malaise mit Magath

Das elend lange Dahinsiechen der Würzburger Kickers in der 3. Liga hat ein Ende: Der FWK ist nach siebenjähriger Zugehörigkeit zum deutschen Profifußball wieder auf bayerische Verbandsebene abgesackt. Die Aufarbeitung der sportlichen Katastrophe hat begonnen, und man muss für den FWK hoffen, dass die handelnden Personen nun bessere Entscheidungen treffen als in den 27 Monaten davor.

Der Malaise begann mit Magath. Nein, die Idee den erfahrenen Fußballexperten heranzuholen war nicht verkehrt. Falsch war die Installation der Fußball-Ikone: Magath hatte keine offizielle Position im Verein – und das war das Fatale. Aus dem Hintergrund agierte er aber qua seiner Persönlichkeit als Entscheider. Die damals Verantwortlichen Daniel Sauer und Sebastian Schuppan kuschten zu Beginn vor allem bei der zu raschen Entlassung von Aufstiegstrainer Michael Schiele. Damit begann der historische Absturz von der 2. Bundesliga bis in die Regionalliga. Es folgten mannigfaltig Fehlentscheidungen. Der letzte „Sargnagel“ war die Äußerung von Investor Thorsten Fischer mitten in der Saison, dass er einen Neustart in der Regionalliga befürworte. Man hätte die Lichter am „Dalle“ da schon ausknipsen können – zumal die Mannschaft zu keiner Zeit der Saison den Eindruck vermittelte, sich mit aller Kraft gegen Abstieg zu stemmen.

