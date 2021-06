Dickes Lob ist überfällig

Bei der Recherche für den Artikel „Nachbarschaftshilfe – ein Jahr nach dem Start“ trat ein Fakt sehr deutlich zutage: Es gibt eine große Anzahl von hilfsbereiten Bürgern, die ganz im Verborgenen Großartiges leisten ohne dafür jemals irgendwo erwähnt oder gelobt zu werden. Und die jeden Tag im Einsatz sind. Also nicht nur mittwochs mal für die liebe Oma in der Nachbarschaft einkaufen, sondern donnerstags den alten Herrn zum Impfen fahren, freitags die .... und so weiter. Ist es da nicht höchste Zeit, genau diesen Menschen einmal in aller Öffentlichkeit danke zu sagen? Hier die Anregung: Der Ehrenamtspreis der Stadt Wertheim wäre eine wirklich gute Gelegenheit dafür.

