Alle, die im Voraus prognostiziert hatten, dass die Höpfinger Bürgermeisterwahl erst im zweiten Durchgang entschieden wird, wurden am Sonntag eines Besseren belehrt – und zwar in aller Deutlichkeit. Die Mehrheit der Höpfinger und Waldstettener hat entschieden: Ein Wechsel muss her.

AdUnit urban-intext1

Nicht Adalbert Hauck, der bewährte Routinier, machte das Rennen, sondern Christian Hauk. Ob ab September mit ihm als neuem „ersten Mann“ im Höpfinger Rathaus wesentliche Veränderungen in der Gemeindepolitik verbunden sein werden, wird sich zeigen.

Eine Marschrichtung hat er schon. Und die Wünsche der Bürger sind ihm als Kämmerer natürlich nicht fremd. Sie zu erfüllen wird aber auch für ihn nicht leicht sein, denn: Der Spielraum ist angesichts der Finanzlage der Gemeinde auch für den „jungen, aufwärts strebenden Jongleur mit den Zahlen“ eng. Aber der Vertrauensvorschuss der Höpfinger und Waldstettener verleiht Hauk Rückenwind.

Für Adalbert Hauck ist bedauerlich, dass sein engagiertes Wirken für Höpfingen in der Funktion des Gemeindeoberhauptes auf diese Weise schon in wenigen Wochen enden wird. Der Wähler hat gesprochen.

AdUnit urban-intext2