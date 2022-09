Wie sich die Leute wohl fühlen, die den Müll anderer entsorgen müssen? Was sie dabei denken, wenn sie Unrat aufheben, bei dem es einem schon vom Hinschauen ekelt? Wie es ihnen geht, wenn sie schwere Geräte wie den alten Herd rechts im Bild an seinen Bestimmungsplatz bringen müssen – nur weil sich die Besitzer offensichtlich nicht an die Öffnungszeiten des Recyclinghofes erinnerten? Oder weil es ihnen schlichtweg egal war? Irgendjemand wird es schließlich schon wegräumen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass sich dieser Irgendjemand dabei aber vielleicht selbst vorkommt wie der letzte Dreck, das scheint den Mitgliedern dieser Wegwerfgesellschaft völlig gleichgültig zu sein.