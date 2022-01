Den Gürtel sehr eng geschnallt

Es war mit Sicherheit eine der schnellsten Haushaltssitzungen der vergangenen Jahre in Werbach. Relativ zügig wurde der Plan von Kämmerer Michael Ank vorgestellt, die Statements von Bürgermeister und Fraktionen abgegeben und die Zustimmung alle Gemeinderäte zum Haushalt für 2022 eingeholt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Tempo ist mit Sicherheit das Resultat einer umfangreichen Vorberatung. Dazu kommt, dass der Haushalt wenig Platz für Diskussion lässt. Denn die Liste der Investitionen, die 2022 getätigt werden sollen, ist wirklich sehr kurz. Gab es noch vor Jahren immer „Rangeleien“ der Ortsteile um mögliche Aufwendungen für notwendige Bauvorhaben, so ist in diesem Jahr allen klar: Der Gürtel muss ziemlich eng geschnallt werden, damit die Kommune die kommenden Ausgaben „wuppen“ kann, ohne großartig weitere Schulden anzuhäufen. Haushaltskonsolidierung nennt sich das Vorgehen.

Der Grund dafür ist ein Investitionsstau, der sich in Werbach gleich in mehreren Bereichen auftut. Ob Straßenbau oder Kinderbetreuung, hier muss in naher Zukunft gehandelt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Versteht man Bürgermeister und Kämmerer richtig, soll dies in naher Zukunft auch passieren. Nur so erklärt sich, dass die Gemeinderäte ohne größere Diskussionen einhellig zustimmten.

Vorsichtig im Geldausgeben war die Werbacher Kommune schon immer. Lange Zeit lag sie mit ihrer Pro-Kopf -Verschuldung deutlich unter Kreis-Niveau.

Und ein Investitionsstau kommt nicht von ungefähr, sondern ist oft auch das Ergebnis einer erhöhten Sparsamkeit.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3