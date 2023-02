Dem Menschen ausgeliefert

Wieder ist die Aufregung groß, und wieder wird sich nicht viel ändern. Immer noch kann sich jeder ein einheimisches oder exotisches Tier kaufen, das dann dem Menschen in dessen vier Wänden ausgeliefert ist. Niemand kann nachprüfen, wie artgerecht Meerschweinchen oder Kaninchen wirklich gehalten werden. Keiner erfährt vom stillen Leid eines Wellensittichs, der allein in seinem engen Käfig dahinvegetiert. Und natürlich weiß auch niemand, wie es der exotischen Schlange in ihrem Terrarium beim Nachbarn so geht. Man kann jedem Tier nur wünschen, dass es in gute, erfahrene Hände gelangt – egal, ob es sich dabei um eine Schlange oder einen Chihuahua, einen Gecko oder einen Goldhamster handelt.

