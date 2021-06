Das Wir ist wieder da

Es ist nicht nur die Freude über die baldige Öffnung des Schwimmbades, die Werner Frank und Manfred Schretzmann so strahlen lässt. Mindestens genauso froh sind sie über den Rückhalt und die Resonanz aus ihrem Verein. Die Aufbruchstimmung, die in der Mitgliederversammlung geherrscht haben muss und von der die beiden so begeistert erzählen, verleiht ihnen fast Flügel. Jeder wolle sich einbringen in irgendeiner Form, irgendetwas tun, sich „nützlich“ machen, berichten sie.

Es ist wohl wieder da, dieses lang vermisste Wir-Gefühl. Und es scheint, dass es mehr denn je geschätzt wird, etwas gemeinsam bewirken zu können – und zu dürfen. Lange genug war man in dunklen Wintertagen und einem Frühling, der kein Frühling war, zuhause gesessen und hat andere nur per Video gesehen. Mögen alle Vereine diese Aufbruchstimmung spüren, die beim Förderverein in Buch herrscht.