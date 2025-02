Die CDU ist Sieger der Bundestagswahl und hat eine ihrer Hochburgen weiterhin in der Region Odenwald-Tauber. Wahlkreiskandidatin Nina Warken ist sogar baden-württembergische Stimmenkönigin.

Größter Gewinner der Wahl ist aber eine andere Partei. Die AfD holt im Bund erstmals über ein Fünftel aller Stimmen. Im Main-Tauber-Kreis liegt die Alternative für Deutschland knapp über dem Bundesschnitt, im Neckar-Odenwald-Kreis wählte sie sogar fast jede(r) Vierte.

Die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsradikal eingestufte Partei hat damit ihr Ergebnis von 2021 quasi verdoppelt. Wer damals ein mulmiges Gefühl in der Magengrube hatte, dem dürfte es jetzt so richtig schlecht geworden sein.

Grund für den erneuten Rechtsruck ist eine gefährliche Mischung aus Protest, Frust und echter Überzeugung – in Bund, Land und Region. Über allem steht dabei der enorme Vertrauensverlust der demokratischen Parteien.

Angefangen bei der CDU, die zwar klarer Wahlsieger ist, aber immer noch weit von Ergebnissen früherer Wahlen entfernt bleibt. 2013 kam man im Wahlkreis noch auf über 59 Prozent. Die erstmals angetretene AfD scheiterte da noch an der Fünf-Prozent-Marke.

AfD-Chefin Alice Weidel sprach am späten Wahlabend schon wieder von „Jagd“ und prognostizierte einen Wahlsieg für 2029. Johann Martel wird das genauso sehen. Der AfD-Mann aus Altheim profitierte letztlich vom schwachen Abschneiden von FDP und BSW und wird neben Nina Warken das zweite MdB aus dem Wahlkreis.

Die großen Verlierer dieser Wahl sind erwartungsgemäß die Parteien der zerbrochenen Ampelregierung. Angefangen mit der FDP. Die kassierte nicht nur im Bund eine heftige Klatsche. Auch und besonders im Wahlkreis Odenwald-Tauber wurden die Liberalen von den Wählerinnen und Wählern regelrecht abgestraft und kamen in nur ganz wenigen Städten und Gemeinden gerade so über die fünf Prozent.

Die Grünen bleiben in der Region ebenfalls blass und verlieren ordentlich Stimmen. Von den fast zwölf Prozent 2021 bleiben nur noch knappe neun übrig.

Und die SPD? Tja, die Scholz-Truppe schneidet in Odenwald-Tauber noch schlechter ab, als im Bundesschnitt. Ein klares Votum gegen die Kanzler-Partei.

Eine gute Nachricht vom Sonntag ist, dass die Wahlbeteiligung weiter anstieg. Das zeigt, wie wichtig den Menschen ihr Stimmrecht ist. Allein im Wahlkreis 276 machten über 171.000 Bürgerinnen und Bürger ihre beiden Kreuzchen.

Für die neue Regierung wird es nun darum gehen, Zeichen zu setzen, Kante zu zeigen und das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.

Allzu viel Gelegenheit für „Rambozambo“ haben Friedrich Merz und die CDU nicht, denn es ist nicht nur an der Zeit, von einem Politikwechsel zu sprechen, sondern auch wirklich einen hinzubekommen. Ansonsten könnte es bei der nächsten Wahl zappenduster aussehen für die demokratischen Parteien. Und für die Demokratie.