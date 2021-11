Bürgermeisterwahl in Wittighausen: Klaren Auftrag erteilt

Die Würfel sind gefallen: Die Geschicke der Gemeinde Wittighausen werden weiterhin von Marcus Wessels geleitet. Mit einem deutlichen Signal haben ihm die Bürgerinnen und Bürger den Auftrag für die neue Amtszeit gegeben. Mit fast 89 Prozent Zustimmung wurden die Wiederwahl und damit der Startschuss für die nächsten acht Jahre versüßt.

Für Wessels wäre ein Votum über der 90-Prozent-Grenze der Stimmberechtigten als Amtsinhaber sicherlich schmeichelhafter gewesen. Schließlich stand er als einziger Bewerber auf dem Wahlzettel. Doch auch mit den 533 von 1379 möglichen Stimmen und der Wahlbeteiligung von 46,7 Prozent wird er gut leben können. Der Ausgang des Urnengangs war für die meisten Wählerinnen und Wähler ja wahrlich keine Überraschung.

Die Wittighäuser vertrauen dem 49-Jährigen, der seit 2013 an der Spitze ihrer Kommune an der Grenze zu Bayern steht und seitdem viel bewegt hat. Vielleicht war das auch der Grund, warum neben dem Amtsinhaber kein anderer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen hat.

Nun gilt es für den Amtsinhaber, die Herausforderungen für eine zukunftsfähige Gemeinde anzugehen. Seine Prämissen hat der Chef der Wittighäuser Verwaltung schon mehrfach deutlich gemacht: Wohnraum und Arbeitsplätze schaffen und die Themen Bildung und Nahverkehr nicht aus den Augen verlieren. Damit soll die Lebensqualität in den einzelnen Ortsteilen der Kommune weiter gestärkt werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben diese Ideen goutiert und stehen hinter ihrem Rathauschef. Mit einem solchen Votum im Rücken kann Marcus Wessels die kommenden acht Jahre zielstrebig angehen – und vielleicht auch die Skeptiker mit Taten überzeugen.

