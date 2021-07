Analog statt digital

Es war eines der Herzensprojekte von Alt-Landrat Reinhard Frank, Familienzentren als Treffpunkt der Generationen und als Anlaufstelle für alle Bürger kreisweit zu verankern. Gerade einmal sechs Wochen nach seinem Ausscheiden und in der ersten Kreistagssitzung unter der Leitung seines Nachfolgers Christoph Schauder wurde nun nach langer Vorbereitung deren mittelfristige Finanzierung auf den Weg gebracht. War 2018 mit der Absenkung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte nur ein wachsweicher Kompromiss als monetärer Grundstock für die Einrichtung von Familienzentren gefunden worden, gibt es nun spezifische Kriterien für Personal- und Sachkostenzuschüsse. Das ist gut so und eröffnet Planungssicherheit – zumindest für drei Jahre. Immerhin haben sich viele Kommunen auf den Weg gemacht, denn elf Familienzentren im Landkreis sind bereits am Start und haben sich als Begegnungsstätte bei viel haupt- und ehrenamtlichem Engagement mit einer reichen Angebotspalette etabliert.

Eine der Ausnahmen bildet ausgerechnet das größte Gemeinwesen im Kreis: die Kurstadt Bad Mergentheim. Dort gibt es kein von der Kommune gefördertes Familienzentrum, das Begegnungen ermöglicht und bürgerschaftliches Engagement einbindet. Vielmehr landet der Suchende im Internet bei der Eingabe von „Familienzentrum Bad Mergentheim“ bei einem virtuellen Angebot – einem Adresspool mit Auflistung aller nur irgendwie greifbaren Beratungsofferten. Neben Diakonie, Caritas und Arbeitsagentur findet sich dort übrigens auch eine kommerzielle Coaching-Anzeige. Wer den Link zur AWO anklickt, landet auf deren bundesweiter Homepage. Ein echter Mehrwert für Ratsuchende vor Ort ist das nicht.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar verkündete bei der Kreistagssitzung am Mittwoch dennoch, dass er für sein digitales „Starkes Netzwerk für eine soziale Stadt“, wie es offiziell heißt, den anvisierten und vom Kreistag beschlossenen Zuschuss beantragen will. Er sei neugierig auf das Ergebnis, sagte er.

Meint er das wirklich ernst oder doch hintersinnig selbstironisch? Ist derjenige, der die Adressen auf die Homepage stellt, eine hauptamtliche Fachkraft, ein „Kümmerer“, das „Gesicht nach außen“, wie im Eckpunktepapier für die Förderung von Familienzentren im Main-Tauber-Kreis gefordert? Wohl kaum.

Dabei könnte es die Große Kreisstadt Bad Mergentheim so einfach haben. Dort gibt es mit dem „Auenland“ bereits ein von der evangelischen Kirche finanziertes Familienzentrum. Es ist konzeptionell an die dortige Kindertagesstätte angedockt, bietet aber offene Angebote für jeden Interessenten. Das „Auenland“ könnte mit Einbindung der Kommune aufgewertet werden. Initiativen vernetzt, niederschwellige Beratungen ganz unterschiedlicher Träger eingebunden werden. Sicher würde auch Neues entstehen. Ein solches Konzept böte eine analoge Chance mit vielen Kooperationspartnern und realen Begegnungen. Richtig „old school“ wäre das. Mit einer schönen neuen Welt im Sinne eines digitalen Bad Mergentheim 2.0, wie sie dem OB offenbar vorschwebt, hätte das allerdings nichts zu tun. Schließlich würden sich hier reale Menschen treffen, plaudern statt chatten, Brettspiele spielen statt den Joystick schwingen und dem Gegenüber direkt in die Augen schauen.