Es waren viele erste und letzte Male am Montag in Eubigheim. Elmar Haas trug zum letzten Mal die Amtskette – für seinen Nachfolger war das eine Premiere. Christian Heckmann nahm die erste Vereidigung seines Lebens vor, Wolfgang Reinhart kam zum ersten Mal als Landtagsvizepräsident nach Ahorn.

Und die aufmerksamen Gäste in der Eubigheimer Turnhalle konnten dem neuen Bürgermeister bei seiner allerersten Rede zuhören. Über seine Ziele sprach Benjamin Czernin selbstbewusst und mit fester Stimme. Dass er das gemeinsame Handeln beschwor, kam in der Halle gut an. Bürgermeister a. D. Elmar Haas kann nach 24, immer wieder auch aufreibenden Jahren, beruhigt seinen Ruhestand antreten – mit vielen Geschenken und der Ehrenstele des Gemeindetags. Was er für Ahorn getan hat, ist aller Ehren wert.