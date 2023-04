Abzocke nicht dienlich

Die DLRG empfiehlt, dass Kinder ab dem Alter von etwa fünf Jahren damit beginnen sollten, schwimmen zu lernen. In Zeiten, in denen immer mehr Bäder ihre Pforten schließen (müssen), ein Unterfangen, das flächendeckend kaum mehr umzusetzen ist. Umso erfreulicher ist es deshalb, wenn sich (Grund-)Schulen wie jene in Igersheim auf die Fahnen schreiben, dieses Ansinnen durch regelmäßigen Schwimmunterricht tatkräftig zu fördern. Explizit zu würdigen ist auch, wenn Verwaltung und Gemeinderat dafür viel Geld in die Hand nehmen, weil sie sich darüber im Klaren sind, wie wichtig es in der heutigen Gesellschaft ist, frühzeitig das Schwimmen zu beherrschen.

Umso unverständlicher ist es mir, wenn der Betreiber der einzigen Badeeinrichtung in der Umgebung seine Marktstellung missbraucht. Durch die Preiserhöhung von bis zu 123 Prozent auf dem Rücken der Kinder wird versucht, wirtschaftlich Kapital zu schlagen – der Weg in die Sackgasse. Vielmehr sollte der Betreiber darüber nachdenken, ob anstatt der Abzocke der Sache eine humane Preispolitik viel eher dienlich ist. Denn die Nichtschwimmer von heute sind die Badegäste von morgen – auch in der Solymar Therme.