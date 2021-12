2021: Erwachsene sind gefordert

Wenn man ein Sportjahr als „historisch“ bezeichnet, dann beinhaltet solch eine Formulierung im Grunde immer etwas Positives: Meisterschaften, Aufstiege, Rekorde. Auch das Sportjahr 2021 war historisch – allerdings im negativen Sinne. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Würzburger Kickers auch bei ihrem dritten Versuch, in der 2. Fußball-Bundesliga Fuß zu fassen, kläglich scheiterten. Es hat auch nichts damit zu tun, dass die Würzburger Bundesliga-Basketballer „zwischen Baum und Borke“ rumspielten und erst recht nichts damit, dass die Schwäbisch Hall Unicorns das Finale um die deutsche Football-Meisterschaft verloren haben. Nein, dieses „historische Sportjahr“ definiert sich vielmehr darin, dass in all den Jahrzehnten des organisierten Spielbetriebs noch nie Saisons abgebrochen worden sind. Doch das geschah 2021 – Sportarten-übergreifend.

Wer in Zukunft einmal in Vereins- oder Verbands-Chroniken des Amateursports lesen wird, der wird für 2021 keine Meister, keine Auf- und Absteiger finden – weder im Fußball, noch im Handball und auch nicht im Tischtennis. Dieses kleine Virus hat einige große Titel-Träume zerstört – zum Beispiel die der Hardheimer Handballer, als Badenligist die besten Werfer im FN-Verbreitungsgebiet. Die waren bei Saisonabbruch Tabellenführer.

Doch das sind nur statistische Marginalien im Vergleich zum eigentlichen Dilemma. Das ist bei den Kindern und Jugendlichen verortet. Viele durften wegen der Corona-Beschränkungen ihren Sport nicht oder nur eingeschränkt ausüben. Das hat im schlimmsten Fall dazu geführt, dass so mancher Dreikäsehoch mit dem Sport aufgehört hat. „Fifa“ zocken ist bequemer – und leider bei vielen mittlerweile auch mehr die fußballerische Realität als irgendein Kreisliga-Spiel auf dem Rasen.

Und die, die sich glücklicherweise weiter zu einem Sport bekennen, haben durch die Lockdowns und Trainingseinschränkungen so viel sportlichen Rückstand, dass der kaum mehr aufzuholen ist. Wer jetzt schon von der Sorte Zuschauer ist, der ständig moniert, der Fußball heute sei im Vergleich zu dem früher mies; der soll sich mal in zehn Jahren einen Kreisliga-Kick anschauen...

Doch genau in diesem Punkt sind die Erwachsenen nun gefordert. Dem Nachwuchs muss geholfen werden! Und hierbei geht es nicht nur um sportliche Förderung, zum Beispiel durch angebotene Sondertrainingseinheiten, sondern auch darum, die im Mannschaftssport so wichtige Kameradschaft „zu schulen“. Denn das fehlende soziale Miteinander der Jugendlichen ist dann doch der größere gesellschaftliche Schaden als die Tatsache, dass ein 13-Jähriger noch immer keinen Ball stoppen kann.

Zu 2021 gehört aber auch das zweite Halbjahr; und hier stellte der FSV Hollenbach die Weichen auf Oberliga-Aufstieg. Gommersdorf hat mit 21 Punkten so viele Punkte in einer Verbandsliga-Halbserie geholt wie nie zuvor; Hardheims Handballer sind immerhin Zweiter. Auch am Ende eines historisch schlechten Jahres kann man Positives finden.

Zum Schluss noch einmal zurück zum Profisport: Leonie Ebert von Future Fencing Werbach nahm erstmals an Olympischen Spielen teil. Die 22-jährige Florett-Fechterin wurde mit einem Sieg und einer Niederlage immerhin 14. Das wird sicher nicht ihre letzte Olympia-Platzierung gewesen sein.