Von Alpenrock bis Weltmusik

Von den Anfängen des Alpenrock über seine Expeditionen nach Tibet und Afrika, die Linz-Europa-Tour auf einem umgebauten Lastschiff quer durch Europa bis zum bahnbrechenden Erfolg von „Brenna tuats guat“ oder dem Blues aus New Orleans auf der letzten Live-Tour: Hubert von Goisern hat sein Publikum immer herausgefordert, bewegt und begeistert. Er bleibt neugierig und überrascht jedes Mal aufs Neue.

Intimes Flair

Live zu erleben ist der österreichische Liedermacher und Weltmusiker 2022 bei den Kulturtagen auf Gut Wöllried. Am 19. Juni um 20 Uhr wird Hubert von Goisern auf dem historischen Gutshof in Rottendorf zu Gast sein. Einlass: 18.30 Uhr

Hubert von Goisern tritt am 19. Juni auf Gut Wöllried auf.. © Wascher

Was im Sommer 2020 „aus der Not heraus“ binnen kürzester Zeit coronakonform auf die Beine gestellt wurde und durchweg positives Feedback erhielt, etablierte sich in diesem Jahr mit vielen ausverkauften Veranstaltungen bereits zu einer festen Institution im Kulturkalender der Region.

Da das Veranstaltungskonzept bewusst auf ein intimes Flair mit einer stark limitierten Besucherzahl setzt, empfehlen die Veranstalter frühzeitig Karten im Vorverkauf zu sichern.

Weitere Programmhighlights der Open Air-Veranstaltungsserie werden zeitnah bekanntgegeben.