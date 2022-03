Peter Kraus gastiert in Heilbronn

Nach mehr als zwei Jahren erzwungener Konzert-Abstinenz ist der Drang nach Bühnenluft und Kontakt zum Publikum noch größer denn je. Jemand, der die Bühne so lebt und liebt wie Peter Kraus, kann nicht aufhören. Am 18. März feierte er seinen 83. Geburtstag und beschenkte sich selbst mit einer großen Tournee durch Deutschland und Österreich im Jahr 2023. Am Sonntag, 23. April 2023, kommt er um 18 Uhr auch nach Heilbronn in die Harmonie.

Und so wird es auf seiner ‚Meine Hits – Meine Idole‘ Tournee neben seinen mitreißenden Hits und unvergesslichen Evergreens aus der Zeit des Aufbruchs und dem freien, wilden Lebensgefühl des Rock’n‘Rolls auch die ein oder andere Überraschungsnummer geben. Begleitet wird Peter Kraus von seinen langjährigen und herausragenden Musikern sowie einer Sängerin.

