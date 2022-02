Howard Carpendale verschiebt Tour

Howard Carpendales geplante Tour „Die Show meines Lebens” wird in diesem Frühjahr mit nochmals neuen Terminen stattfinden. Der Tourbeginn muss lediglich um zwei Monate verschoben werden und findet nun am 20. April in Frankfurt am Main statt – gefolgt von zwölf weiteren Shows durch Deutschland und Österreich. Der Sänger wird am 24. April um 20 Uhr in der Nürnberger Frankenhalle Station machen.

Mit dieser zeitnahen Verschiebung reagiert der Veranstalter auf die klare Aussage der politisch Verantwortlichen, dass nach dem Peak der Omikron-Welle im Februar die Öffnungen und die Aufhebungen der Kapazitätsbeschränkungen schnell umgesetzt werden sollen. Diese zwei wesentlichen Punkte sind der Grundstein für die baldige Umsetzung von Live-Konzerten.

Nach vier ausverkauften Shows in Berlin wird Howard Carpendale seine neueste Erfolgsproduktion „Die Show meines Lebens“ anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums nun auch in weiteren ausgesuchten Städten Deutschlands und Österreich fortsetzen! Howard Carpendale wird seine mit Sicherheit persönlichste Konzertreihe in 13 Städten präsentieren. Eine Show mit vielen Hautnah-Momenten, Karriere-Highlights und den größten Hits.

