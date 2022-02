Hitchcocks „Die Vögel“ als beeindruckendes Hörspiel präsentiert

Nach einer langen Pause heißt es nun endlich wieder „Wir machen Theater“ bei den Burgfest-spielen in Jagsthausen. Jens Wawrczeck und Jan-Peter Pflug gaben den Startschuss für die Theatersaison 2022 in Jagsthausen. Eine Lesung der besonderen Art, die dem Publikum unter die Haut ging.

Jens Wawrczeck - dessen Stimme den meisten als die von Peter Shaw aus den Drei ??? Hörspielen bekannt sein dürfte – läutete die Theatersaison bei den Burgfestspielen Jagsthausen ein. Seine Interpretation von „Die Vögel“ ging dem Publikum unter die Haut. Begleitet wurde Wawrczeck von Jan-Peter Pflug auf dem Theremin. Virtuos erzeugte Pflug auf diesem außergewöhnlichen Instrument den passenden Soundtrack zu Wawrczeck Lesung.

Die Kombination von der eindringlichen Stimme Wawrczecks und des beeindruckenden Spiels Pflugs ließen die Bilder zu „Die Vögel“ in den Köpfen des Publikums lebendig werden und machte den Klassiker, der vor allem durch die Verfilmung von Hitchcock Berühmtheit erlangte, auf eine vollkommen neue Art und Weise erlebbar.Eventuelle Bedenken das Tragen der Maske an den Plätzen könnte störend sein oder ähnliches waren schnell vergessen. Diese Lesung brachte ein Stück Normalität in die Götzenburg zurück und macht Lust auf mehr.

„Unser Publikum sehnt sich nach Theater und Kultur. Wir sind sehr froh darüber, endlich wieder loslegen zu können“ so Eva Hosemann, künstlerische Leitung der Burgfestspiele. Bereits vor der Veranstaltung war in den Gesprächen der Gäste deutlich zu hören, wie groß die Freude ist, dass in Jagsthausen wieder Theater gespielt wird.

Nach der Veranstaltung nahmen sich die Künstler Zeit, um sich mit den Gästen zu unterhalten. Publikum und Künstler waren sich einig: Ein mitreißender Auftakt für eine langerwartete, bunte Spielzeit 2022.