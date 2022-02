Geniestreiche mit Pianistin Sophie Pacini

Vor zwei Jahren machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Jetzt folgt der zweite Anlauf: Die hochgelobte deutsch-italienische Pianistin Sophie Pacini, unter anderem durch ihre enge Zusammenarbeit mit Martha Argerich bekannt geworden, konzertiert am 23. Februar mit dem WKO. Um 19.30 Uhr erklingt in der Harmonie Heilbronn unter Leitung von Chefdirigent Case Scaglione Mozarts „Jeunehomme“-Klavierkonzert sowie seine 33. Sinfonie. Werke des Mozart-Zeitgenossen Franz Xaver Richter und Edvard Griegs ergänzen das Programm unter dem Motto „Geniestreich“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im 6. Heilbronner Konzert geht es um Musiker, die nicht nur zu den Größten ihrer Zeit gehörten, sondern auch viel auf Reisen waren und dadurch ihren Ruf ausbauten. Am Anfang steht Franz Xaver Richter, der von seiner Heimat Mähren aus als Komponist, Geiger und Sänger in verschiedenen europäischen Städten wirkte, bis er am Straßburger Münster die zweite Hälfte seines Lebens als Domkapellmeister verbrachte. Musikalisch weist Richter, der der wegweisenden Mannheimer Schule angehörte, schon auf den galanten Stil des mittleren 18. Jahrhunderts voraus. Gleichzeitig war er noch im auslaufenden Barockzeitalter verhaftet. Davon zeugt auch sein Adagio und die Fuge in g-Moll, die noch von ernsten und strengen Klangcharakter sind.

Heiterer, und auf seine Weise fortschrittlich, ist das Klavierkonzert Nr. 9, mit welchem dem 20 Jahre alten Wolfgang Amadeus Mozart ein deutlicher Geniestreich gelang. Anders als seine bisherigen Beiträge zu dieser Gattung, ist dieses schon deutlich größer und ausgereifter in der Form. Nicht nur der ernste Mittelsatz, sondern auch der Schlusssatz, in dessen Mitte plötzlich ein Menuett ertönt, zeugen von der Experimentierfreude, die Mozart an den musikalischen Formen seiner Zeit hatte. Ähnlich ist es bei der Sinfonie Nr. 33, die er 1779 noch in seiner Salzburger Zeit schrieb und die, trotz ihrer schlanken Besetzung, eine Fülle an Klangfarben und Einfällen enthält.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch viel unterwegs war der Mozart-Verehrer Edvard Grieg. Trotz dessen Ausbildung in Leipzig und seiner zahlreichen Konzertreisen blieb dieser seiner Heimat Norwegen zeitlebens treu, nicht nur als Lebensmittelpunkt, sondern auch musikalisch. Dies zeigt sich auch bei den 1895 entstandenen zwei nordischen Weisen op. 63 für Streichorchester, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Ausführliche Infos zum Konzertbesuch unter Pandemiebedingungen gibt es unter www.wko-heilbronn.de/service/ihr-konzertbesuch-in-corona-zeiten/. Die aktuelle Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu Konzertbesuchen: www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/.

Es besteht in allen Innenräumen eine FFP2-Masken-Pflicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3