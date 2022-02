Die zwei Damen lassen es auf der Bühne knallen

Omikron zerrt nun schon seit Monaten an unseren Nerven, „Suchtpotenzial“ zerrt dafür zum Ausgleich an der Lachmuskulatur – besonders wünschenswert in diesen verdrießlichen und in jeder Hinsicht sonnenarmen Zeiten. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein mittlerweile bundesweit renommiertes und preisgekröntes (2020: „Deutscher Kleinkunstpreis, 2021: „Bayerischer Kabarettpreis) und zudem weibliches Kabarett- und Comedyduo, das mit seinem zweiten(nach dem Debut im Jahr 2018) Auftritt im unter Pandemiebedingungen voll besetzten „Engelsaal“ in Tauberbischofsheim und dem aktuellen Programm „Sexuelle Belustigung“ sich noch mehr in die Herzen seines Publikums gespielt und gesungen hat wie vor knapp vier Jahren. Inzwischen sind Ariane Müller(Keyboard und Gitarre) und Julia Gamez-Martin(Gesang), erstere aus Ulm (obwohl sie nicht so aussieht und auch nicht so klingt), letztere eine Halb-Spanierin aus Berlin mit dem zweiten Standbein in der Musicalszene, noch um einiges professioneller geworden.

Sie haben aber nichts von ihrer rotzfrechen Frische, Rasanz und Unmittelbarkeit verloren, wenn sie auf die Bühne tänzeln, dann knallt es einfach. Schnelligkeit und Lautstärke sind wohl ihre am stärksten hervorstechenden Qualitäten, die heftig blonde, androgyne Müller mit ihrer grummelnden Revolverschnauze steht mehr fürs erstere, während ihre Partnerin, die quirlig-explosive Kindfrau Julia die dicksten Gläser zersingen und zerbrüllen kann, wenn sie mal so richtig loslegt.

Und nicht zuletzt beherrschen die beiden ihr Handwerk aus dem ff: Gamez Martin beispielsweise als zungenfertige, virtuos grimassierende Parodistin, die sich in der äußerst komischen, gemischt deutsch-englischen Nummer „Irgendwo in Deutschland“ durch alle einschlägigen Mundarten von Berlin bis Wien durchficht, ihre Partnerin als fingerfertige Pianistin und Begleiterin, beide in einem schon traumwandlerischen wechselseitigen Einverständnis in den eingeschalteten Sketchen zwischen den selbstgebastelten Songs, beide so temporeich wie nur möglich ...

Was s gibt es so alles zu hören in dieser gut zweistündigen „sexuellen Belustigung“? Zum Thema Nr.1 eigentlich viel weniger, als manch einer vermutet oder auch befürchtet hätte. Das weite Feld der „Me too“-Problematik, auf die der Programmtitel anspielt, kann in diesem Zusammenhang nicht gut ausgespart werden aber hier kommt es ausnahmsweise nicht auf wehleidige, sondern witzige und politisch unkorrekte Art daher, auch dem hoffentlich überstandenen „Lockdown“ und der „Systemrelevanz“ wird anfangs Tribut gezollt, weiblicher Alltagsstress und der ewige Geschlechterkampf, wo die beiden aber der Wahrheit die Ehre geben und das einsichtsvolle Fazit ziehen beziehungsweise in Punk-Manier herausbrüllen: „Männer – wir sind genauso Scheiße wie ihr!“

Drastische Ausdrucksweise, ein Schuss schnoddriger Vulgarität gehört auch zum Auftritt von „Suchtpotenzial“, doch so herzhaft und burschikos herausgefetzt, dass nie das Gefühl von Peinlichkeit aufkommt. Am Ende gab‘s Ovationen im Engelsaal, und das Duo brachte es in seiner ersten Zugabe tatsächlich fertig, das ausgelassene Publikum (in dem Frauen und Männer ziemlich gleichmäßig vertreten waren) in seinem Oldie „F..ken für den Frieden“ zum lauten Mitsingen des Refrains zu bewegen. the