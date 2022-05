Ausflugstipps Ab ins kühle Nass: Die Freibäder und Badeseen in der Region

Der Sommer steht vor der Tür. Aber wo kann man sich an heißen Tagen in der Region gut abkühlen? Und was ist in den Freibädern und Badeseen geboten? Eine Übersicht haben wir hier für unsere Leserinnen und Leser zusammengestellt.