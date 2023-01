Zauberhafte Glücksmomente

Nach seinem grandiosen Auftritt im Engelsaal 2019 zieht das Duo „Junge Junge!“ am Sonntag, 29. Januar, bereits um 17 Uhr wieder alle Register der Zauberkunst und der guten Unterhaltung und präsentiert mit „Glücksmomente“ sein neues Programm.

Kleeblatt, Hufeisen und Marienkäfer haben eines gemeinsam – sie sind Symbole des Glücks. In ihrer neuen ZauberComedy-Show teilen die beiden Brüder und Weltmeister der Magie mit ihrem Publikum persönliche Glücksmomente.

Dass Gernot als Arzt und Wolfram als Architekt ihre Berufe hinten angestellt haben und sich für eine Bühnenkarriere entschieden, bezeichnen beide als ihr größtes Glück. Denn die Auftritte in allen Weltteilen und der Kontakt zum Publikum hat „Junge Junge!“ unendlich viele erfüllende und freudige Momente beschert.

Das Duo zeigt in einem einmaligen Mix, dass Magie voller Emotionen, Humor, Überraschung und Glück sein kann. Im Sog des Augenblicks, des Erstaunens und der Gefühle können sich die Zuschauer entspannt treiben lassen – sie erleben besondere Momente: Glücksmomente eben. Karten können im Friseursalon Baumann, Frankenpassage, in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/2551 (montags geschlossen) oder per E-Mail bei kvtbb@kv-tbb.de jederzeit vorbestellt werden.