Wie ein Wirbelwind von Thema zu Thema

Der Comedian und Kabarettist Tobias Mann hat in seiner nun schon ein Vierteljahrhundert währenden Karriere schon eine Menge Preise(unter anderem zweimal den deutschen Kabarettpreis) abgeräumt, den des schnellsten deutschen Kabarettisten freilich noch nicht – freilich nur, weil ein solcher Preis nicht verliehen wird, ansonsten wäre der Typ schon längst darauf abonniert. Davon konnte man sich jüngst ein weiteres Mal im ausverkauften Engelsaal des Kunstvereins in Tauberbischofsheim überzeugen, wo er sein mittlerweile viertes, erneut viel umjubeltes Gastspiel gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn er aufgedreht wie ein Wirbelwind auf der Bühne agiert, ist dieser Comedian kaum zu fassen: Ein auch mit Mitte 40 immer noch überschlanker und irgendwie halbwüchsig anmutender Kobold und Zappelphilipp, immer an einem anderen Ort und in sprudelnden Wortkaskaden von Thema zu Thema springend, zwischendurch immer mal wieder den Austausch mit dem Publikum suchend (beispielsweise mit der Frage: „Warum sind Sie hier?“) und dann wieder mal eigene Songs am Keyboard und der Gitarre einschaltend – mit diesem Konzept vergehen auch die zweieinhalb Stunden dieses Abends im Flug, weil man als Zuschauer und -hörer dabei gleichfalls kaum zu Atem kommt.

Im Gegenteil – man muss schon höllisch aufpassen, dass man keines der unzähligen Bonmots und boshaften Apercus im entfesselten Geschwätz verpasst. Wenn er mal so richtig in Fahrt ist, vergisst der Comedian selbst die Zeit – im ersten Teil des Abends, „überzog“ er die übliche Auftrittsdauer locker um mehr als eine halbe Stunde.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kabarett Eckart von Hirschhausen und die Gretchenfrage Mehr erfahren Prozesse Die Pochers berichten vor Gericht über den Einbruch Mehr erfahren

Wie es sich für einen gebürtigen Mainzer gehört, hat sich Tobias Mann seine ersten Sporen im Rahmen des traditionellen Fernsehkarnevals verdient, als kurzzeitiges Highlight, denn als durchaus kritischer Geist wollte er sich nie so recht in das Ambiente von bieder-affirmativer Selbstzelebrierung einfügen. Der regionale Hintergrund blitzt zuweilen auf, wenn der Comedian bauchrednerisch mundartlich plärrend in die Rolle eines rheinhessischen Normalspießers springt, um dessen dumpf bornierte Weltsicht zu illustrieren.

Unterschiedliche Standpunkte dialektisch und dialektal gegeneinander auszuspielen gehört zur Methode des Kabarettisten, der sich selbst in einer aufklärerischen Tradition sieht.

Nicht nur als Unterhaltung sondern auch und vor allem als Denkanstoß ist offenbar auch sein aktuelles, mittlerweile siebtes Soloprogramm „Mann gegen Mann“ gedacht, dessen Titel zugleich Programm ist. Einen vergleichsweise kurzen aber zentralen Teil bildet dabei der Abschnitt, wenn der Mann unterschiedliche Positionen zum aktuellen Thema Ukraine argumentativ auflistet, ein ehrenwertes Unterfangen, doch ein wenig anmutend wie die „Pro und contra“ Disposition in einem Deutschaufsatz vor 50 Jahren. Im übrigen ist das Programm eine Tour d’horizon aller einschlägigen Themen von den Klima-Aktivisten (für die Mann noch eine gewisse, wenn auch verhaltene Sympathie hegt) bis zur „Meinungspflicht“ und die Verrohung des öffentlichen Diskurses im Zuge der allgemeinen Vernetzung.

Und natürlich bekommen auch die Protagonisten der politischen Klasse, namentlich die rechts von der Mitte, wie Söder, Merz oder Roettgen gehörig ihr Fett ab. Das sind auch die stärksten Momente des Abends, wenn Tobias Mann wie im Rausch improvisierend an diversen peinlichen Zeitgenossen sein Mütchen kühlt.

Das Publikum im Engelsaal kriegt sich kaum noch ein und verlangt nach zweieinhalb Stunden immer noch eine (musikalische Zugabe), in der wenig überraschend die „Männer“ von Mann augenzwinkernd als „Grundproblem dieser Welt“ identifiziert werden. the