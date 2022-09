Welthits live zu erleben

Heilbronn. „Abba“ ist Retro, Abba ist zeitlos, Abba ist hochaktuell – und nach den Erfolgen des neuen Abba-Albums „Voyage“ im vergangenen Jahr ist die furiose Live-Inszenierung „Abba Gold“ auch 2023 wieder zu erleben.

Am Samstag, 1. April, kommt „Abba-Gold – The Concert Show“ um 20 Uhr nach Heilbronn in die Harmonie. Mit „Abba Gold – The Concert Show“ sind Songs und Lebensgefühl der legendären Popband auch live und mit echten Musikern auf der Bühne zu erleben: Mit Glamour-Pop, Ohrwürmern und die Glitzerwelt der 70er und 80er.

Zu hören sind Welthits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Fernando“. Ergänzt wird das Programm mit einer Video- und Retro-Licht-Show.

Der Vorverkauf für Abba Gold hat bereits begonnen. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de, Ticket-Hotline: 07131 / 562270.