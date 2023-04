Waltraud Meier sagte beeindruckend ade

Unter dem Motto „Ein Weltstar kommt nach Hause“ verabschiedete sich am Ende ihrer Karriere die in Würzburg geborene Mezzosopranistin Waltraud Meier von ihrem hiesigen Publikum. Der Lionsclub Würzburg arrangierte dieses Bene-fizkonzert in der Musikhochschule. Mitwirkend war das Philharmonische Orchester des Mainfranken Theaters unter der Leitung von Enrico Calesso, an dem die Sängerin ihre künstlerische Laufbahn begonnen und die sie in alle bedeutenden Musikzentren der Welt geführt hatte.

Mit Schwung und ungebremster Spiellaune, bisweilen ziemlich lautstark, versetzte sich das Orchester in die ungarischen Tänze von Johannes Brahms, in Almicare Ponchiellis „Tanz der Stunden“ und in den Walzer aus der Rosenkavalier-Suite von Richard Strauss. Klassische Unterhaltungsmusik pur, aus der freilich auch behutsamere melodische Perlen die Wiedergabe erfreuten. Waltraud Meier bevorzugte eine Liedauswahl, in der sie nicht uneingeschränkt ihre sängerische Gestaltungsgröße zeigen konnte, verlegte sich vielmehr auf verhaltenere Beiträge, die sie nicht zu emphatischeren Höhenflügen animierten.

Die überwiegend in mittleren Lautstärkegraden sich bewegenden Lieder und ihre melodischen Linien wurden teilweise vom begleitenden Orchester so überdeckt, dass die Feinheiten dieser Kompositionen nicht klar genug zur Geltung kommen konnten, zumal die Texte der Lieder zur näheren Verständi-gung dem Programmblatt nicht beigegeben waren.

Da schon ein Orchester die musikalische Ausführung mitbetreute, hätte man sich eine Folge der wunderbar ausformulierten zyklischen Orchesterlieder von Mahler und Strauss gewünscht, in der Waltraud Meier ihre ganze künstlerische Persönlichkeit mit einer faszinierenden Palette von Ausdrucksmöglichkeiten hätte präsentieren können, die aber in der abgespeckten Liedfolge des Abends ihre Gesangskunst nur in kleineren Portionen zu erkennen gaben. Gustav Mahlers „Rheinlegendchen“ oder „Des Antonius von Padua Fischpredigt“, daneben „Das irdische Leben“ und „Urlicht“ aus „Des Knaben Wunderhorn“, sodann von Richard Strauss „Morgen“, „Zueignung“ und „Die Nacht“ zeigten ein hohes Niveau der Vertiefung in die Texte und üben bis heute eine spezielle Faszination auf den Hörer aus.

Mahler und Strauss nämlich verstanden es, ihren Liedern einen völlig eigenständigen Charakter zu verleihen und zu einem prägnanten kleinen Meisterwerk zu verdichten.