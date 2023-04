Verschiedene Variationen einer Paarbeziehung

Mit den sprießenden Frühlingsknospen kehrt auch das Torturmtheater Sommerhausen aus der dreimonatigen Winterpause zurück. Vier unterhaltsame Stücke hat Theaterleiterin Angelika Relin für die am 12. April beginnende Spielzeit 2023 ausgewählt.

Paarbeziehungen, gelingende und scheiternde, glückliche und dramatische, stehen im Zentrum der höchst verschiedenen Blickwinkel der vier Autoren. Ist doch die beständige Suche nach dem privaten Glück der Antrieb fast allen gesellschaftlichen Handelns. Und so kann sich der Zuschauer als Glückssucher mit Sicherheit in einem, wenn nicht sogar in allen Stücken wieder entdecken.

Der britische Bestsellerautor Nick Hornby ist berühmt für seine geschliffenen, einfühlsamen und zugleich ironisch zugespitzten Dialoge. Das beweist er in seinen weltberühmten Romanen („High Fidelity“, „Fever Pitch“), aber erst recht in seinen Arbeiten für das Theater. Und so ist es beinahe selbstverständlich, dass das Torturmtheater die Spielzeit am 12. April mit Hornbys jüngstem Bühnentext eröffnet. „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ erzählt vom Ehepaar Louise und Tom. Sie hat ihn betrogen, aber beide wollen um ihre Ehe kämpfen und besuchen deshalb eine Paartherapie. Vor jeder Sitzung treffen sie sich in einem Pub, und tun das, was sie längst vorher hätten tun sollen: miteinander reden. Die Gespräche strotzen nur so vor spitzzüngigen Dialogen, deftigem Sarkasmus und feinem Witz – und zeigen ein ganz normales Ehepaar und die komischen Seiten einer Ehekrise. Der TTT-erfahrene Regisseur Oliver Zimmer inszeniert „Die Ehe in 10 Sitzungen“ mit Nicola Trub und Boris Pietsch.

Von ihrer Ehe erzählt auch die namenlose Frau in „Girls & Boys“ von Dennis Kelly, das im Anschluss vom 15. Juni bis zum 5. August zu sehen ist. Zuerst war da die große Liebe, eine glückliche Ehe und der Traum von einer perfekten Familie. Doch dann kippt die Situation, die Gefühle verflüchtigen sich: Während sie Karriere macht, fährt er seine Firma an die Wand, was zunehmend in Wut, Eifersucht und Gewalt mündet. Der ebenfalls aus vielen Arbeiten am TTT bekannte Regisseur Ercan Karacayli inszeniert das Stück und sucht dabei nach dem Punkt, wo genau sich das Leben der Frau in ein Davor und Danach teilt.

Ingrid Lausund ist eine der erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten deutschen Theaterautorinnen. „Bin nebenan“, ist eine Sammlung einzelner Szenen, keine länger als zehn Minuten, die uns durch das Schlüsselloch unserer Nachbarn blicken lässt. Und wir sehen überall kleine Glücksritter, die einfach nur versuchen ihr Leben zu meistern. Dabei tappen sie von einer Situationskomik in die nächste Skurrilität, woraus wir Zuschauer großes Vergnügen ziehen können. Komödienspezialistin Eos Schipohl, auch sie schon häufig in Sommerhausen tätig, inszeniert die Szenenfolge mit Daniela Voß und Armin Hägele. Der tiefgründige Abend über die Liebe ist als Sommerstück vom 10. August bis 23. September und dann nochmal vom 30. November bis 17. Dezember zu sehen. Nach drei vergeblichen, von Corona ausgebremsten Anläufen, steht „Zwei wie wir“ von Norm Foster im Herbst ein viertes Mal auf dem Spielplan. Auch bei dieser leidenschaftlichen Komödie führt Ercan Karacayli Regie. Wir treffen Nora und Rudy, ein ungleiches Paar, deren Ehe gescheitert ist. Nach Jahren treffen sie sich zufällig wieder. Fahren da nur die Gefühle nochmal nostalgisch Achterbahn oder gibt es für beide eine zweite Chance? Eine charmante Liebesgeschichte.