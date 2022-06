Sinfoniekonzert mit Elektrorasierer und Harfe

Drei kontrastreiche Kompositionen bot das dritte Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters unter Leitung von Dirigent Gábor Honvári. Eigentlich sollte das Konzert im Rahmen der „Tage der Neuen Musik“ an der Würzburger Hochschule für Musik Anfang Januar stattfinden. Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie wurde es jetzt mit Beteiligung von Studierenden nachgeholt.

Sämtliche Hörgewohnheiten der Konzertbesucher durchkreuzte der Auftakt mit „Double Up“ des dänischen Komponisten Simon Steen-Andersen. Der vielschichtige Begriff „Double Up“, der für eine Glücksspielstrategie an der Börse oder im Casino oder für ein Mehr an Getränken bei der „Happy Hour“ in einer Bar steht, charakterisierte sehr gut das mehrdeutige Werk des 36-jährigen Installationskünstlers. Geschrieben wurde es für Sampler und kleines Orchester.

Ausgangsmaterial sind gewöhnliche Geräusche wie eine Türklingel, ein Applaus, ein Elektrorasierer, ein Duschkopf oder sogar die Atmung, die den elektronischen Soundtrack des Samplers bildeten. Diese Eindrücke wurden jeweils vom Orchester „nachgeahmt“. Der Sampler wirkte wie ein Solist, ohne dass beim Einsatz des Orchesters der Eindruck entsteht, einem Konzert beizuwohnen. Dem mit Computer und zwei Megafonen ausgerüsteten Ensemble gelang es, die sehr alltäglichen akustischen Eindrücke mit der Orchestrierung nicht einfach zu verdoppeln, sondern in ein völlig neues Licht zu rücken.

Höhepunkt des Abends war das Konzert für Violoncello und Orchester op. 43 von Mieczyslaw Weinberg mit dem Cellisten Florian Schmidt-Bartha. Der 1919 in Warschau geborene und 1996 in Moskau verstorbene Komponist Weinberg widmete das nach dem Krieg komponierte Werk dem großen Cellisten Mstislaw Rostropowitsch. Unvergessen ist dessen spontanes Konzert gleich nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 mit seinem Stradivari-Cello mitten im Berliner Straßenverkehr.

Berührend-emotionaler Vortrag

Gleich im Adagio erfreute das harmonische Zusammenspiel des Solisten Schmidt-Bartha mit dem Orchester, das sich in den weiteren Sätzen immer mitreißender gestaltete. Ein neues Thema im zweiten Satz ließ Klezmer-Klänge durchscheinen; eine reizvolle melodische Anreicherung der Komposition, die Emotionalität und Leidenschaft vermittelte. Der dritte Satz weist dem Cello eine überragende Bedeutung zu. Folgerichtig nahm Dirigent Honvári den Orchesterklang deutlich zurück. Diese behutsame Begleitung stellte weniger die Virtuosität des Cellisten, sondern mehr den volkstümlichen Charakter des Satzes in den Vordergrund. Breiten Raum ließ der Komponist für eine weit ausholende Kadenz mit einem berührend-emotionalen Vortrag, gespickt mit tiefgründig-melancholischen Anmutungen. Florian Schmidt-Bartha ließ den Bogen schwebend-leicht mit einem betörenden Melodienfluss über die Saiten tanzen. Im letzten Satz wurde das lyrische Thema des ersten Satzes variantenreich aufgegriffen. Den lang anhaltenden Beifall hatten sich Florian Schmidt-Bartha und das Orchester für eine reife Interpretation des lange fast vergessenen Meisterwerks mehr als verdient. Gut gewählt zu diesem Werk des gebürtigen Polen Weinberg, dessen gesamte Familie im Holocaust ermordet wurde, war die innig-meditativ gespielte „Sarabande“ aus Bachs Cello-Suite.

Heftig gefordert war das Philharmonische Orchester Würzburg mit Béla Bartóks „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“. Fächerformig entfalten die Musiker ein Stimmengewebe, bis der vom Grundton a tonal entfernteste Ton es erreicht wurde. Das Ganze geschah unter einer explosionsartigen Steigerung vom Pianissimo zum dreifachen Forte. Im Allegro deutete ein Bassmotiv auf ungarische Volksmusik als Quelle hin. Mit ganz hohen und zarten Klängen ließen Celesta und zwei Sologeigen im dritten Satz aufhorchen.

Das Glissandospiel und Arabesken verstärkten mit Echos aus dem ersten Satz die impressionistische Anmutungen, die an eine unheimliche Nachtmusik denken ließen. Auch im vierten Satz klang alles improvisiert, war aber streng „nach Bauplan“ notiert. Entspannung brachte das lebhafte Tanzbild mit den aus dem ersten Satz schon bekannten, raumgreifenden Tonschritten. ferö