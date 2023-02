Schandmaul machen auf ihrer „Knüppel aus dem Sack!“-Tour am am 5. Juli Station auf Gut Wöllried Die unangefochtene Speerspitze des deutschen Mittelalter Folk Rocks enthüllen ihren neuesten Geniestreich und lassen wahrlich den Knüppel aus dem Sack. Das elfte Album der Band erscheint am 10. Juni via Napalm Records und wird sicherlich auch bei dem Konzert auf Gut Wöllried präsent sein.

