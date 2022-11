Sasha als Sänger und Entertainer

Der charismatische Sänger und Entertainer Sasha kommt am 12. Dezember 2023 mit „This Is My Time – Die Show“ um 20 Uhr nach Würzburg ins Congress Centrum.

Neben Sashas Hits und den Rock’n’Roll-Songs seines Alter-Egos Dick Brave mit dessen Band „Dick Brave & The Backbeats“, finden sich auch jene Künstler und Songs in der Bühnen-Produktion, die Sasha im Laufe seiner einzigartigen Karriere inspiriert und geprägt haben wie Dean Martin oder Frank Sinatra. Wichtige Meilensteine und Impressionen aus seiner Kindheit und Teenagerzeit fließen in die Veranschaulichung seiner Karrierehöhepunkte ein und werden abgerundet von zum Teil sehr privaten Anekdoten und Einblicken. Karten gibt es in den Kundenforen der FN.