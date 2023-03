Musikkosmos reicht von Sandra bis „Tangerine Dream“

Zum neunten Mal auf Platz 1 der deutschen Charts: Die Erfolgsgeschichte von Schiller alias Christopher von Deylen ist um ein weiteres Kapitel reicher. Das neue Album „Illuminate“ schließt nahtlos an, wo seine Vorgänger „Summer in Berlin“ und „Epic“ aufgehört haben. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten spricht der Musiker über seine musikalischen Wurzeln, die Einflüsse auf das neue Album und natürlich über die bevorstehende Tour.

Christopher von Deylen, nach musikalischen Hommagen an viele Plätze ihrer Reisen, einer Huldigung an Berlin und einem Soundtrack fürs Kopfkino nun als „Illuminate“, was unweigerlich an geheime Welten erinnert. Ist es eine andere Art von Flucht aus dem Alltag, wie auch bei „Epic“?

Christopher von Deylen: Ganz und gar nicht. „Illuminate“ hat, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, nichts mit den Geheimbünden, wie Freimaurern, zu tun. Vielmehr geht es um Licht und Erleuchtung. Wir haben das erste Mal ein Album nach dem Tour-Konzept, bei dem die Light-Show eine besondere Rolle spielen wird, benannt.

Bei der Musik stechen sofort die Einflüsse des New Wave der 1980er Jahre sowie gewissen Elemente des Prog-Rock der 1970er Jahre heraus?

Von Deylen: Genauso ist das. Es heißt ja immer, dass die musikalische Sozialisation im Teenager-Alter zwischen zehn und 20 erfolgt. Und da knallen bei mir natürlich die vom Synthi-Pop dominierten 1980er voll rein. Später kam dann noch mein Faible für elektronische Musik hinzu. Deshalb erstreckt sich mein Musikkosmos von Tangerine Dream bis Sandra, natürlich immer mit aktuellen Einflüssen angereichert. Aber das ist die Grundessenz, auf der sich meine Songs aufbauen. Ich habe mir sogar extra einen analogen Synthesizer gekauft, um den Sound von damals authentisch rüberzubringen.

Bei „Illuminate“ fällt zudem auf, dass es sehr viele orientalische Einflüsse gibt. Wie kommt diese Hinwendung zu Klängen einer ganz anderen Kulturlandschaft und zu einem für uns oftmals fremdartigen Kulturkreis?

Von Deylen: Ich war im Jahr 2017 der erste westliche Künstler, der im Iran aufgetreten ist. Ich habe das bewusst gemacht, auch wenn die politische Herrschaftsstruktur sicherlich nicht korrekt war. Mir schlug damals eine so große Welle der Begeisterung entgegen, dass ich 2018 und 2019 nochmals dort auftrat. Dabei lernte ich Land und Leute von einer ganz anderen Seite kennen, eine die so ganz anders ist, als das, was man in den Nachrichten sieht. Vor allem die Offenheit und Gastfreundschaft der Menschen haben mich überwältig, und ich habe viele Menschen kennengelernt. Daraus entstanden auch musikalische Verbindungen, die sich nun mit der iranisch-kurdischen Sängerin Yalde Abbaz auf dem neuen Album manifestieren und für eine besondere Note sorgen.

Das ist ja nicht die einzige Kollaboration über Grenzen hinweg. Und wieder ist die Blickrichtung Osten, diesmal Osteuropa. Zu zwei ihrer Lieder wurden Videos in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gedreht. Wie hat das in Zeiten des Krieges funktioniert?

Von Deylen: Auch in der Ukraine gab ich einige Konzert und die Musik von Schiller kam sehr gut an. Es entstanden Freundschaften und Bekanntschaften zu Künstlern vor Ort. Mehrere Reisen folgten. Ich sehe deshalb die Ereignisse dort mit anderen Augen. Für mich ist es kein beliebiger Krisenherd. Es betrifft mich quasi direkt. Und es beschäftigte und beschäftigt mich sehr, dass ich praktisch hilflos zusehen muss, wie das Land und die Ukrainer leiden. Ich wollte helfen, dass sie den Irrsinn vergessen und deutlich machen, dass Kunst in Krisenzeiten extrem viel Kraft geben kann. Da der Kontakt zu meinen Künstler-Freunden trotz Krieg nicht abgerissen ist, wollte ich etwas gemeinsam mit ihnen machen.

Kann man während eines Krieges überhaupt einen Video-Dreh planen und durchführen?

Von Deylen: Einfach ist das natürlich nicht. Strom ist nicht immer vorhanden und auch die Location ist nicht einfach frei zu jeder Zeit verfügbar. Es gehörte ein großes Maß an Vorbereitung dazu, zumal der Ort des Geschehens beim ersten Video ein Gewölbekeller war, der auch als Bunker benutzt wurde. Die Produktion musste also bis ins Detail stehen, so dass man sofort loslegen konnte, sobald klar war, dass es keinen Luftangriff geben wird und die Stromversorgung gesichert ist. Die Crew war ab 5 Uhr morgens abrufbar und die Videos entstanden jeweils an einem Tag. Beim zweiten Video drehten meine Freunde in einem mittlerweile leerstehenden Museum, das sie so wieder mit Leben erfüllen wollten. Beide Videos wollen eine optimistische Botschaft vermitteln. Eigentlich wollte ich zum Dreh hinfahren, aber aufgrund der unsicheren Lage und der Tatsache, dass es keinen festen Drehtermin gab, habe ich die Idee wieder verworfen.

Sie arbeiteten bei dem 20-minütigen Epos „Midsommar“ mit ihrem musikalischen Idol Thorsten Quaeschning, dem musikalischen Kopf der Berliner Elektronik-Pioniere „Tangerine Dream“ zusammen. Beflügelt oder lähmt das eher die eigene Kreativität?

Von Deylen: Natürlich habe ich gehörigen Respekt vor seiner musikalischen Schaffenskraft. Aber aufgrund der ruhigen und umgänglichen Art von Thomas Quaeschning war es ein unheimlich inspirierender Prozess. Der Umgang miteinander war liebevoll, und sein Charakter ist so entwaffnend, dass man sich öffnen und gegenseitig anspornen konnte. Und „Midsommar“ mit seinen 20 Minuten Länge ist so herrlich gegen den Strom. Schließlich geht die Tendenz immer mehr zu kurzen Liedern. Doch für mich ist es wichtig, dass ich mir auch musikalisch Zeit nehmen kann und treu bleibe.

Auf „Illuminate“ gibt es echte Gitarren und richtige Schlagzeugparts. Werden sie mit einer Band auf Tour gehen?

Von Deylen: Ja, wir werden als richtige Band mit Gitarre, Schlagzeug und Klavier unterwegs sein, und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Die Fans dürfen sich also auf ein große Line up freuen.

In ihrer Ankündigung steht, sie wollen mit einem immersiven Lichtkonzept in den Arenen der Republik vorstellig werden. Was darf man sich darunter vorstellen?

Von Deylen: Wir wollen das Licht von der Bühne ins Publikum bringen, sozusagen Licht zum Anfassen bieten. Wir hoffen, dass der Konzertbesuch so zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.