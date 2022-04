Mitten aus dem Leben gegriffen ist das Thema des Stückes, mit dem das Torturmtheater Sommerhausen vor wenigen Tagen die neue Spielzeit eröffnet hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn jeder ist, früher oder später, konfrontiert mit dem Tod seiner Eltern. Genau wie Agnes, die dritte von vier Schwestern, die nach dem Tod des Vaters allein das Elternhaus ausräumen muss.

Heide Hoffmann, regelmäßig in Sommerhausen auf der Bühne, spielt die Rolle der Agnes in „Die Dinge meiner Eltern“. © Angelika Relin

Er hat den Töchtern ein „volles Haus“ hinterlassen, ein Haus in dem viel gegessen, getrunken und gefeiert wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So wird der Bühnenmonolog „Die Dinge meiner Eltern“ für Agnes zur Zeitreise in die eigene Kindheit und das Durchwühlen der Kleiderberge zur Erinnerung an markante Episoden der Familiengeschichte.

Wo fängt man an?

Wo fange ich an? Keller? Parterre? Obergeschoss? Im Elternschlafzimmer fängt Agnes schließlich an und stellt schnell fest, dass Ratgeber-Sprüche wie „Eine gute Liste macht alles einfach“ oder das Einteilen des Nachlasses in „behalten, wegwerfen, verschenken, verkaufen“, nicht weiterhelfen.

Denn alle Dinge sind behaftet mit Erinnerung, verbunden mit Assoziationen, aufgeladen mit Emotionen. Sichtbar wird eine behütete Kindheit, ein fürsorgliches, um die Mutter zentriertes Familienleben („Ruf kurz an, wenn du angekommen bist“) und Fragmente von Vergessenem oder Verdrängtem: etwa die subtilen Gemeinheiten der Geschwister, die Affären des Vaters, die Fluchtgedanken der Mutter.

Morgenmantel und Flachmann

Dazu rufen Gegenstände wie der Morgenmantel der Mutter oder der Flachmann des Vaters die dazugehörigen Gerüche in die Gegenwart und lassen uns Zuschauer mit Agnes ein letztes Mal eintauchen in eine für immer verlorene Welt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es ist eine Welt, die jeder im Publikum mit seinen eigenen Erinnerungen füllen kann, und die dem Stück eine große Allgemeingültigkeit verleiht.

Die Münchner Schauspielerin Heide Hoffmann, regelmäßig in Sommerhausen auf der Bühne, unterstreicht diese Bodenständigkeit mit ihrem Spiel.

Familiengeheimnisse

In Sweatshirt und Latzhose wühlt sie sich durch die Kleiderberge auf der zwei mal zwei Meter kleinen, von Theaterleiterin Angelika Relin ausgestatteten Foyer-Bühne.

Sie zeigt uns Agnes burschikos, humorvoll, sensibel und zugleich so kraftvoll-selbstbewusst, dass ihr die neu entdeckten Familiengeheimnisse nichts anhaben können.

Nicht tiefgründig, aber auch nicht oberflächlich – eine Frau mittleren Alters, mitten im Leben und durch nichts aus der Fassung zu bringen, auch nicht durch „Die Dinge meiner Eltern“.

Komisch und berührend

Die Regisseurin Maike Bouschen hat Gilla Cremers Stück aus dem Jahr 2014 mit viel Gespür für die Balance zwischen komischen und berührenden Momenten inszeniert und dem Sommerhäuser Torturmtheater einen starken Start in die neue Spielzeit beschert.