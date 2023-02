Mit deutschen Texten ging es steil aufwärts

Bei den „Donots“ läuft es richtig rund im Moment. Ihr neues Album „Heut ist ein guter Tag“ chartete auf Platz eins in Deutschland, die Karten für die anstehende Tour gehen weg wie warme Semmeln. Und auch bei zahlreichen Festivals werden die Punkrocker aus Ibbenbüren am Start sein. Sänger Ingo Knollmann präsentierte sich im Interview mit unserer Zeitung deshalb nicht nur äußerst entspannt, sondern auch sehr zufrieden mit der Gesamtsituation.

Herr Knollmann, ist heute ein guter Tag?

„Donots“-Sänger Ingo Knollmann beim Auftritt auf dem Stuttgarter Wasen im letzten Jahr als Special Guest beim Open-Air der „Toten Hosen. © Denise Fingerhut

Ingo Knollmann: Ja, unbedingt. Ich habe heute schon Zeit mit meinen Kindern verbracht, war Joggen und natürlich habe ich die Nachricht bekommen, dass unser neues Album „Heut ist ein guter Tag“ auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen ist. Ein ganz neues Gefühl für uns, und das ohne große Werbeaktivitäten einer großen Plattenfirma im Vorfeld. Wir haben ja unsere eigene kleine Plattenfirma und nicht die finanziellen Mittel, um großflächig Anzeigen zu schalten. Es ist schön, wenn ein Album quasi für sich selbst spricht.

Sie sind ja schon knapp 30 Jahre im Geschäft. Wie geht man an die Aufnahmen eines neuen Albums ran? Die Leute wollen ja die typischen Trademarks der „Donots“ hören, und auf der anderen Seite soll es taufrisch klingen?

Knollmann: Natürlich können wir plötzlich nicht vollkommen anders klingen. Wir sind eben die „Donots“, eine Punkrockband, keine Jazz-Combo. Allerdings sind wir dieses Mal ganz anders an die Sache rangegangen. Bei der Produktion der vorherigen CDs hatten wir zumeist schon das Grundgerüst der Songs beisammen, als wir ins Studio gingen. Das war dann nur noch so eine Art musikalisches Malen nach Zahlen. Dieses Mal war unser oberstes Ziel, die Energie und Spontanität unserer Auftritte auf den Silberling zu bannen. Deshalb sind wir nahezu ohne Vorarbeiten im Studio zusammengekommen, haben Musik gehört, gejammt und dann ein Stück aufgenommen. Und wenn wir dann zum Produzenten und Tontechniker geschaut haben und die sind auf den Song abgefahren, wussten wir, dass wir was Brauchbares für die CD haben. Und hört man sich die Reaktionen der Fans an, ist es gelungen, unsere Live-Power auf CD zu bannen.

Sie verarbeiten in ihren Texten sowohl persönliche Angelegenheiten und Befindlichkeiten als auch die gesellschaftliche und politische Großwetterlage. Hilft es deutsch zu singen, um seine persönlichen Gefühle auszudrücken?

Knollmann: Es ist schon so, dass ich mich auf Deutsch besser ausdrücken kann, gerade bei persönlichen Sachen. Aber im Grunde mag ich beides. Deshalb wird es künftig auch wieder englische Texte bei den „Donots“ geben. Aber sicher ist, dass sich die Umstellung auf deutsche Texte als riesiger Karriereschub herausgestellt hat, auch wenn das nicht die Absicht dahinter war. Es hat sich einfach ergeben. Aber wie gesagt, es wird auch wieder englische Texte geben.

In puncto Zustand der Welt sind die „Donots“ ja durchaus kritische Beobachter, und sie zeigen bei den Texten klare Kante. Ist es mittlerweile fünf nach Zwölf oder immer noch fünf vor Zwölf?

Knollmann: Es ist definitiv fünf nach Zwölf, aber wir müssen uns verhalten, als ob es fünf vor Zwölf wäre. Die Hände in den Schoß legen und sich in Apathie und Tatenlosigkeit flüchten, ist nicht unsere Sache. Wir sind in den 1980er Jahren durch Konzerte unter anderem von den „Toten Hosen“ zur Musik gekommen. Das war die Initialzündung dafür, eine Band zu gründen. Und auch die Haltung und kämpferische Einstellung anderer Punkrockbands war für uns wegweisend. Und die gaben sich immer kämpferisch, egal wie aussichtslos die Lage auch war. Es gab immer Optimismus und so ist es auch bei uns. Deshalb: Wenn wir schon untergehen sollten, dann mit wehenden Fahnen und kämpferisch. Aufgeben ist keine Option.

Den „Donots“ eilt der Ruf voraus, eine ausgezeichnete, mitreißende Live-Band zu sein? Zuletzt seid Ihr bei Wohnzimmerkonzerten von Radio Bob unterwegs gewesen. Geht Punk in diesem Rahmen nur, wenn man die Songs auf das Wesentliche reduziert?

Knollmann: Genau so ist es, um mit Dave Grohl von den „Foo Fighters“ zu sprechen: „Skin and Bones“. Nur Haut und Knochen, alles Fett musste weg. So sind wir wie Straßenmusiker mitten unter den Leuten aufgetreten. Ich habe zum Singen nicht einmal ein Mikrofon benutzt. Die Reaktionen waren phänomenal. Wir hatten so viele tolle Momente, alles war unmittelbar und spontan.

Ihr spielt ja in kleinen Clubs mit ein paar 100 Zuhörern, aber auch bei den großen Festivals mit bis zu 80 000 Fans. Geht man da anders an die Sache ran, wenn die Distanz und die Menge größer werden?

Knollmann: Eigentlich nicht. Wir haben an uns den Anspruch, immer alles zu geben und immer das beste Konzert zu spielen. Natürlich muss man bei den großen Festivals eine andere Setlist wählen. Da hat man in der Regel weniger Zeit zur Verfügung und mehr Leute, die mit den „Donots“ nicht so vertraut sind. Deshalb setzt man bei den Festivals auch eher auf ein Best-of-Programm, um alle mitzunehmen. Bei den Club-Konzerten hingegen können wir uns mehr Zeit nehmen, unsere Geschichte zu erzählen, einen Spannungsbogen aufzubauen. Insgeheim hoffe ich, egal ob Festival oder Club, immer, dass etwas Unvorhergesehenes passiert und uns zwingt, aus der Routine auszubrechen. Dabei entstehen oft aus der Improvisation heraus die besten Momente.

Wegen stark rückläufiger CD-Verkäufe müssen die Bands mittlerweile ihr Geld in erster Linie live verdienen. Wie sieht es bei den „Donots“ aus?

Knollmann. Wir sind finanziell gut durch die Pandemie gekommen. Wir haben allerdings mittlerweile auch eine Flughöhe erreicht, die uns vieles einfacher macht. Natürlich merken wir auch, dass Spotify und Ähnliches auf die Verkaufszahlen drücken. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine gute Werbeplattform für unsere Live-Aktivitäten. Man kann einfach mal ein bisschen Musik von uns hören und wenn es gefällt, zu unseren Konzerten gehen.

Viele Bands sind nur noch am Wochenende von Freitag bis Sonntag unterwegs, weil unter der Woche die Konzertsäle leer bleiben. Habt Ihr deshalb nur so wenige Club-Shows angekündigt?

Knollmann: Zum einen füllen wir aufgrund unseres Erfolges mittlerweile auch größere Hallen, so dass wir nicht mehr in jedem Winkel der Republik ein Konzert spielen müssen, um über die Runden zu kommen. Und zum anderen ist das nur der erste Abschnitt unserer Tour-Aktivitäten, sozusagen das Warm-up für die Festivals. Da wird sicher noch etwas nachkommen. Genaueres kann ich aber noch nicht sagen. Aber auch wir spüren, dass montags, dienstags und mittwochs nicht mehr so viel geht. Jüngere Bands leiden da sicher noch mehr als wir. Hinzu kommen höhere Produktionskosten und andere Kosten, wie Spritpreise. Die Folge ist, dass die Ticketpreise steigen, was bei den großen Bands weniger ins Gewicht fällt, denn diese Preise zahlen die Fans. Auch wir sind am Überlegen, was man als Ticketpreis überhaupt aufrufen und den Fans zumuten kann. Vor allem die kleineren, unbekannteren Bands werden Nachteile haben, weil man nicht mehr einfach mal so auf ein Konzert gehen wird.