„Krokus“ erstrahlen in später Blüte

Während auf der anderen Seite des Neckars sich knapp 10 000 Fans das High-Tech-Spektakel von Helene Fischer reinziehen, geht es im Stuttgarter LKA Longhorn hemdsärmeliger und auch heimeliger zu. Knapp 1000 Hardrock-Jünger haben den Weg zum Konzert der Schweizer Formation „Krokus“, teils aus größerer Entfernung, auf sich genommen und werden mit einer rund 100-minütigen Vollbedienung in Sachen „Harte Mucke made in den 1980ern“ belohnt. Die eidgenössischen Veteranen haben alle Hits im Gepäck und noch ein paar Cover-Versionen als Schmankerl dabei.

Natürlich ist der Begriff Jünger nicht ganz zutreffend. Die meisten in der gut gefüllten Halle dürften schon in der Blütezeit der Band in den 1980er Jahren Fans gewesen sein. Die Bestager jenseits der 50 dominieren im Publikum. Aber genau wie die in die Jahre gekommenen Herrschaften auf der Bühne erweisen sie sich als Youngtimer, die quietsch-fidel eine traditionelle Rockshow genießen, frenetisch mitsingen und klatschen, so dass sich der Abend zu einer amtlichen Party auswächst. Längen Fehlanzeige. Das Stimmungsbarometer ist durchweg oben.

Geschickt platzieren die Schweitzer Rock-Urgesteine ihre größten Hits verteilt über den Auftritt. Als dritter Song sorgt ihr bestes Cover „American Woman“ für einen gehörigen Schub im Auditorium. „Tokyo Nights“ gibt in der Mitte des Sets die besondere Note. Und das unverwüstliche und zeitlose „Bedside Radio“ beschließt die Zugabe mit „Sreaming in the Night“, „Dirty Dynamite“ und „Back Seat Rock’n’Roll“. Zudem bedienen sie sich bei „Long Stick goes Boom“ bei den „The Who“ und bauen einen Sprengsel von „Pinball Wizard“ ein. Voll den Nerv des Publikums treffen sie auch mit einer recht kernigen Version von „Rockin in the Free World“.

Überhaupt drückt die mittlereile zum Sextett angewachsene Formation gehörig auf die Tube, lässt es so richtig krachen. Meistens gibt das den Songs einen Kick, nur bei „Tokyo Nights“ geht das schief. Hier beraubt die Knüppelei den Song seines speziellen Charakters. Dies liegt vielleicht auch daran, dass das Organ von Sänger Marc Storace zwar noch kräftig und knorrig aus den Boxen drängt, aber längst nicht mehr in früheren Höhen beheimatet ist.

Egal, der musikalische Vortrag ist unterm Strich taufrisch und mitreißend. Zu denken gibt lediglich Chris von Rohrs Schlusswort: „Wir kommen wieder Stuttgart“. Ist der Titel der Tour nicht „Adios Amigos“, und das ganze sollte eine Abschiedsparty sein? Damit reiht sich „Krokus“ leider in die „Klunker-Kette“ der Rücktritte vom Rücktritt ein. Keine Frage, der Auftritt der Band war erste Sahne und die Oldies brauchen sich vor den jüngeren Bands nicht zu verstecken. Aber irgendwie hat’s dann doch „ä Gschmäckle“.