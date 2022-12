Kabarett, HipHop-Beats und internationale Rockgrößen

Die Veranstalter der Kulturtage auf Gut Wöllried in Rottendorf kündigen die ersten Künstler und -innen für 2023 an und das genreübergreifende Programm verspricht wieder hochkarätige Namen.

Den Eröffnungsabend am 2. Juli bestreitet die aus Philadelphia stammende Rockformation The Hooters, die mit ihren Hits wie „500 Miles,“ „And We Danced“ oder „Johnny B.“ in ihrer 40-jährigen Karriere Musikgeschichte geschrieben haben.

Der 5. Juli steht dann im Zeichen der Mittelalter-Folk-Rocker von Schandmaul, die den historischen Gutshof mit weiteren Gästen bespielen werden.

Am 9. Juli wird Kabarettist und Moderator Hannes Ringlstetter zusammen mit seiner Band auf der Bühne stehen, gefolgt von Lokalmatador Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig, der am 10. Juli sein aktuelles Kabarettprogramm: „Der wunde Punkt“ präsentiert.

Auf Lachmuskeltraining dürfen sich die Festivalbesucher am 11. Juli freuen, wenn die Comedy-Barden und Multiinstrumentalisten „Die Feisten“ in herrlich humoristischer Art die Skurrilitäten des Alltags besingen.

Bodo Wartke und die SchönenGutenA-Band präsentieren am 12. Juli Klassiker und ganz neue Lieder des Klavierkabarettisten.

Am 13. Juli steht alles im Zeichen des HipHop, wenn das Duo Dicht &Ergreifend in bayrischer Mundart ihre geballte Erfahrung aus rund 300 Live-Gigs in eine völlig neue Bühnenshow im Rahmen ihrer „Es werde dicht“-Albumtour präsentieren.

„Ci vediamo im Schlagerstrudel, Ragazzi!“ lautet das finale Motto des 14. Julis, wenn Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys unter dem Banner des Italo-Schlagers ein Sommernachts-Open Air zelebrieren werden.

Auch neben der Bühne des familiären Boutique-Festivals, das durch seine hochwertige Infrastruktur jenseits schlammiger Äcker und Dixitoiletten überzeugt, soll im kommenden Jahr auf Gut Wöllried die Gastronomie wieder für ein weiteres Highlight sorgen.

Gepaart mit der einfachen Anreise und ausreichend Parkplätzen sowie kompletter Barrierefreiheit auf dem gesamten Gelände steht abwechslungsreichen und erheiternden Kulturtagen auf Gut Wöllried nichts mehr im Wege!