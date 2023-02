„In Stuttgart werden wir top eingespielt sein“

Die Prog-Metaller von „DreamTheater“ befinden sich derzeit auf der „Top Of The World“-Tournee quer durch Europa. Dabei spielen sie auch zwei exklusive Konzerte in Deutschland. Eines davon geht am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr in der Liederhalle (Beethovensaal) in Stuttgart über die Bühne. Im Vorfeld des Auftritts in der Landeshauptstadt stand der Keyboarder Jordan Rudess den Fränkischen Nachrichten für ein Telefon-Interview zur Verfügung. Wir erreichten den 66-jährigen Tasten-Derwisch in Warschau kurz nach dem Soundcheck für das abendliche Konzert in der polnischen Hauptstadt.

Herr Rudess, wie geht es Ihnen und wie läuft die Tour?

Jordan Rudess: Mir geht es gut, nur ein wenig kalt ist es hier in Warschau. Die Location sieht sehr viel versprechend aus, so dass alles für einen tollen Abend bereitet ist. Auch der Soundcheck lief gut.

Was können die Fans von dem exklusiven Auftritt in Stuttgart erhoffen?

Rudess: Natürlich steht unser aktuelles Album „A View from the top oft he World“ im Zentrum der Show. Es wird mit den meisten Songs vertreten sein. Aber wir werden natürlich auch ein wenig in unserem großen Backkatalog unterwegs sein. So werden auch einige Stücke von „Awake“ und „Six Degrees of Inner Turbulence“ auf dem Programm stehen. Natürlich sind die Setlists keine großen Überraschungen mehr, da man sie im Internet schon im Vorfeld sehen kann. Aber ich kann versprechen, in Stuttgart werden die Fans eine gut eingespielte Band hören und sehen. Wir sind schon seit einiger Zeit unterwegs und unser Zusammenspiel wird immer besser.

Es gibt nur zwei Gastspiele, in Düsseldorf und Stuttgart, in Deutschland auf dieser Rundreise. Warum? Ist es auch für DreamTheater schwieriger geworden, Tourneen zu finanzieren und letztendlich auch erfolgreich zu gestalten?

Rudess: Wir machen die Europa-Tournee in zwei Abschnitten, damit wir nicht zu lange von unseren Familien getrennt sind. Und so sind es natürlich pro Etappe weniger Auftritte. Aber es stimmt schon, es ist schwieriger geworden Live-Auftritte und Tourneen zu organisieren. Die Produktions- wie auch die Kosten insgesamt sind gestiegen. Und da im Streaming-Zeitalter kaum noch CDs verkauft werden, müssen die Bands ihr Geld mit Tourneen verdienen. Das hat zur Folge, dass das Angebot und auch die Konkurrenz viel größer geworden ist. Vor allem Bands, die nicht in den größten Hallen unterwegs sind, haben es schwerer.

Wirkt sich das geänderte Kaufverhalten bei den Fans auch für DreamTheater negativ aus?

Rudess: Zum Glück haben wir eine Fan-Base, die nach wie vor unsere CDs kauft. Das sorgt für Einnahmen und macht uns ein wenig unabhängiger von Live-Shows. Gleichzeitig lieben wir es, auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu spielen. Aber wie gesagt, wir können durch gute CD-Verkäufe auf einem finanziellen Fundament aufbauen.

Während bei „Distance over Time“ nur Songs unter zehn Minuten zu hören waren, sind auf „A View from the Top of the World“ doch wieder einige längere Songs vertreten. Das Titelstück knackt sogar die 20-Minuten-Grenze. Warum diese erneute Kehrtwende?

Rudess: Bei „Distance over Time“ wollten wir explizit kürzere, kompaktere Songs schreiben, die zwar alle Trademarks von DreamTheater haben, aber einfach kürzer sind. Aber DreamTheater stehen eben auch für lange, ausschweifende Songs mit vielen Tempi-Wechsel, Breaks und ausgedehnten Soli. Das macht uns auch Spaß, vor allem wenn wir sie live präsentieren. Also haben wir wieder längere Songs geschrieben. Und die Reaktionen auf das Album zeigen uns, dass wir nicht ganz so falsch gelegen haben.

Sie sind ja auch mit einigen Nebenprojekten oder Solo unterwegs. Ist das wichtig für sie, brauchen sie das als Musiker, mal ihr eigenes Ding zu machen ohne Kompromisse? Gibt ihnen das auch Kraft und Inspiration für DreamTheater?

Rudess: Ich bin ja eigentlich ausgebildeter klassischer Pianist. Meine Liebe zu Keyboards und Synthesizer entdeckte ich erst viel später. Mittlerweile lerne ich auch Gitarre spielen und übe intensiv. Sie sehen also, ich habe ein breites Spektrum. Als ich die Synthesizer entdeckte, begann ich auch Rockmusik von „Emerson, Lake & Palmer“, „King Crimson“ und „Yes“ zu hören. Dann kamen deutsche Bands wie „Kraftwerk“ und „Tangerine Dream“ hinzu. Mein musikalischer Horizont erweitert sich stetig und diese Herausforderung, mal über die Komfortzone hinauszugehen und anderes auszuprobieren, kann ich bei meinen Solo-Projekten ausleben.

Wann können wir mit einem neuen DreamTheater-Album rechnen? Wird es bald neue Musik geben?

Rudess: Das wird es bestimmt, allerdings kann ich noch kein Zeitfenster nennen. Die Tour nimmt uns derzeit voll in Beschlag. Und wenn sie beendet ist, werden wir erst einmal Urlaub machen, uns mit unseren Familien und Freunden erholen. Aber nach einiger Zeit werden wir sicherlich wieder zusammenkommen, um der DreamTheater-Geschichte ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.