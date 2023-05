Hommage an einen ganz Großen im Show-Geschäft

Gabriela Benesch kommt am 13. Mai um 20 Uhr mit „Die Udo Jürgens Story“ nach Veitshöchheim. Die in Wien geborene Schauspielerin ist eine Freundin der Familie Jürgens und führt als Erzählerin durch den Abend. Im Interview spricht sie über den Erfolg der Tournee und was sie an Udo Jürgens beeindruckt.

Frau Benesch, seit 2017 touren Sie mit der „Udo Jürgens Story“ im deutschsprachigen Raum, die Show wurde von Ihnen und Ihrem Mann zusammengestellt. Eine lange Zeit mit einem Projekt – wie gelingt es Ihnen, die Begeisterung aufrechtzuerhalten?

Gabriela Benesch: Es ist die Musik von Udo Jürgens, der mit seinen Liedern die Begeisterung aufrechterhält. Wir haben dabei die große Freude, sein Werk in Erinnerung halten zu dürfen. Wir sind stolz darauf, dass es einen derart großen Zuspruch vom Publikum gibt und haben inzwischen knapp 200 Konzerte gespielt und 2024 folgen in Deutschland weiteren 90 Konzerte.

Wie würden Sie Udo Jürgens beschreiben?

Benesch: Udo Jürgens war ein Mensch, dem es besonders wichtig war, dass wir friedlich und respektvoll miteinander umgehen, dass Waffengewalt ein Ende hat. Dass Hass, Gier, Neid und Größenwahn keinen Raum bekommen. Und in seinen wunderbaren Liedern, deren Texte bestechend aktuell sind, ist zu hören, wie wichtig ihm Gerechtigkeit und der Friede unter den Menschen und auf Erden war. Das alles spricht den Menschen aus den Herzen!

Welchen Bezug hatten Sie zu Udo Jürgens und welchen noch zu seiner Familie?

Benesch: Als ich ihn persönlich kennenlernte, das war 1995 in München, Jenny Jürgens und ich spielten damals gemeinsam in München Theater und Udo sah sich die Vorstellung an, da war ich von seiner Aura und seinem Auftreten fasziniert. Später als ich für „Die Udo Jürgens Story“ viele Wochen und Monate recherchierte und sehr viele Interviews sah, hat mich seine Klarheit, seine Intelligenz, sein Humor, seine Kompetenz beeindruckt. Er war ein Mensch mit einer unglaublichen Haltung. Ein Künstler von Weltformat. Mit 80 Jahren stand er noch drei Stunden lang auf der Bühne und die Halle hat getobt. Generationen an Fans haben ihn über Jahrzehnte begleitet.

Jenny Jürgens empfiehlt Ihre Hommage als „Ein Muss für alle Fans“ .

Benesch: Für die Töchter des Künstlers steckt die Show voller Erinnerungen. Jenny Jürgens war bei der Premiere in Wien und auch in München und urteilte: „Ein großartiger Abend zu Ehren unseres Vaters, der mir wahnsinnig gut gefallen hat! Ein großes Kompliment und Dankeschön an Gabriela Benesch und Erich Furrer. Ein Muss für alle Udo-Fans!“. Sonja Jürgens sah den Abend in Wien und war ebenfalls begeistert: „Ein fröhlicher und sehr gelungener Abend, der mich sehr bewegt hat!“

Was imponiert Ihnen an Udo Jürgens’ Lebenswerk?

Benesch: Für mich ist Udo Jürgens ein Friedensbotschafter. Er hat sich inhaltlich immer für eine friedliche, zwischenmenschliche Welt eingesetzt. Das spürt man in jedem seiner Songs. Ich verstehe daher seine riesengroße, weltweite Fangemeinde. Imponierend ist auch das große Werk von Udo Jürgens. Er war ein Freigeist, in jeder Hinsicht. Musikalisch bewegte er sich frei und unbeschwert zwischen Schlager, Chanson, Jazz und Popmusik.

Sind gewisse Aspekte von Udo Jürgens’ Leben Ihnen erst in der Aufarbeitung bewusst geworden?

Benesch: Ich würde mich jetzt als „respektvoll verbunden“ bezeichnen. Ich kenne sehr viel von ihm und trotzdem gerade mal einen Teil seines großen Werks. Mir ist gar nicht klar, ob es überhaupt möglich ist, sein gesamtes Schaffen zu erfassen. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, für uns waren damals Jethro Tull, Zappa, Birth Control oder Sting interessant. Wir interessierten uns für Musikrichtungen, die Rebellion bedeuteten. Natürlich bin ich auch mit Udo Jürgens aufgewachsen, meine Mutter war ein großer Fan. Heute weiß ich, warum.

Sie sind die Erzählerin des Stücks – wie kann man sich Ihre „Rolle“ vorstellen?

Benesch: Meine Mann Erich Furrer und ich habe sehr lange und genau recherchiert und es war eine besonders spannende Spurensuche. Wir haben vieles in seinen persönlichen Aufzeichnungen gefunden oder aus Interviews ausgewählt. Aber auch heute noch entdecke ich immer wieder interessante Details zu seinem Leben und seinem großen musikalischen Werk. Bei der Auswahl war mir wichtig, dass die Geschichten und Anekdoten, die ich in unseren Konzerten erzähle, authentisch sind und von Udo Jürgens stammen. Auf diese Weise erzählen wir von Stationen seines Lebens und spannen einen Bogen, beginnend in seiner Kindheit bis ins hohe Alter.

Welche Geschichten zum Beispiel?

Benesch: Ich erzähle beispielsweise von seiner ersten Komposition „Valse Musette“, die er seinem Vater schenkte, oder seiner Zeit in Amerika, wo er anfangs für einen Teller Suppe in Clubs gespielt hat und später Jazzmusik komponierte. Dann von seiner Begegnung mit Sammy Davis Junior, über die er immer wieder sprach und auf die er ganz besonders stolz war. Auch darüber, wie der Song „Griechischer Wein“ entstanden ist oder es zum weißen Bademantel kam, ebenso, wie er zu seinen Kindern stand und wie glücklich er war, eine alte Mappe zu besitzen, in denen er Briefe seiner Kinder aufbewahrte.

Welche Intention hat „die Udo Jürgens Story“?

Benesch: Wir möchten mit dem Konzertabend viel Freude bereiten! Das Publikum soll Geschichten, gute Musik, Poesie und gute Laune erleben und mit Freude im Herzen einen schönen Abend genießen. Wir wollen das große Werk von Udo Jürgens hoch- und weiterleben lassen. Dadurch, dass unser Sänger Alex Parker stimmlich so wunderbar nahe an Udo Jürgens dran ist, können wir das berühmte „Udo Jürgens-Feeling“ wieder aufleben lassen.

Weshalb, glauben Sie, fühlen sich viele Menschen durch die Musik und Texte von Udo Jürgens angesprochen?

Benesch: Udo Jürgens hat sich in die Herzen vieler Generationen gesungen. Dabei war er über 50 Jahre aktiv und thematisch in seinen Liedern immer am Puls der Zeit. Neben dem Gewinn der „Eurovision“ 1966 machte er sich mit seinen Musicals und der Verfilmung seiner Familiengeschichte unsterblich. Das ist einzigartig und legendär.

Haben Sie einen Lieblingssong von ihm?

Benesch: Es gibt so viele wundervolle Lieder, das ist sehr schwer. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal „5 Minuten vor 12“ hörte. Ich war Anfang 20 und der Text beeindruckte mich. Später gefiel mir „Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden“ sehr und aktuell freue ich mich jeden Abend bei unserem Konzert auf den Song „Heute beginnt der Rest Deines Lebens“ und „Mein Ziel“.

Ist Ihnen eine Stelle in den Erzählungen der „Udo Jürgens Story“ besonders wichtig?

Benesch: Ich erzähle sehr gerne, wie Udo Jürgens über das Älterwerden reflektierte. In seinen Aufzeichnungen fand ich folgende Frage: „Wie kann ich mit Mut auf die Zukunft zugehen, ohne jeden Tag als ein Abschiednehmen von der Welt zu empfinden, aber auch ohne mich mit einem peinlichen Festklammern an eine lang vergangene Jugend zu betäuben? Welchen Rat kann ich mir also selbst für die kommende Zeit geben? Seine Antwort: „Sicher nur den, ganz bewusst mit der Zeit, als der wichtigsten Ressource in meinem Leben umzugehen.“

Welche weiteren Projekte verfolgen Sie derzeit noch?

Benesch: Mit 150 Konzerten im Jahr bleibt im Moment nicht sehr viel Zeit anderes zu machen, allerdings hat mein Mann Erich Furrer während der Coronazeit zwei neue Theaterkomödien geschrieben, die möchten wir als nächstes produzieren und spielen und darauf freue ich mich schon sehr!