Gefühlslagen gesanglich interpretiert

Für Schauspieler ist es schlimm, wenn sie wegen einer Pandemie keine Bühne bekommen. Wenn dann überall die Theater wieder ihre Pforten öffnen, sich aber in Würzburg die längst geplante – teilweise – Inbetriebnahme des künftigen Staatstheaters immer wieder verzögert, ist es für dieses Ensemble noch bitterer.

Was liegt näher, als seiner Sehnsucht nach den Brettern, die die Welt bedeuten, in der Theaterfabrik Blaue Halle mit einem besonderen Format mal so richtig Luft zu verschaffen?

Das Schauspielensemble des Mainfranken Theaters Würzburg mit sehr unterschiedlichen Charakteren kam bei einem Liederabend „Sehnsuchtswild!“ in der Ersatzspielstätte „Theaterfabrik Blaue Halle“ in einer eher tristen Kneipe zusammen, ohne miteinander Kontakt zu suchen. Jeder döste vor sich hin, hing seinen Gedanken nach oder langweilte sich nur. Zusammenhalt zeigte nur die vierköpfige Band bei einem Umtrunk, um dann mit Klavier (Jieun Baek), Schlagzeug (Tobias Schirmer), Bass (Lorenz Huber) und Gitarre (Adrian Sieber) die vorgetragenen Lieder zu begleiten.

In seiner Inszenierung brachte Intendant Markus Trabusch schnell Leben in die „Bude“, denn zum Auftakt bewies Sina Dresp ihre sängerischen Qualitäten mit „Träume“, um dann Cedric von Borries zu lauschen, der mit dem „Cold Song“, der faszinierenden Arie aus dem dritten Akt der Barockoper „King Arthur“ von Henry Purcell frösteln lässt. Dafür erwärmt Julia Baukus mit der Haifischbarpolka „Tanz mit mir“ die Herzen.

Es folgte der burschikose Auftritt von „Kneipenwirt“ Matthias Fuchs mit „Delmenhorst“, einer Art Liebeslied der Band „Element of Crime“, gespickt mit einer wilden Mixtur aus Verzweiflung, Trotz, Spott und Zärtlichkeit. Später steuerte Fuchs noch „Meine Kneipe“ der deutschen Indie-Pop-Band „Von Wegen Lisbeth“ bei.

Von dieser Band interpretierte Anselm Müllerschön „Wenn Du tanzt“; eher lautmalerische Alltagsbeobachtungen, garniert mit einer Prise Gesellschaftskritik. Gerne mehr hätte man von Isabella Szendzielorz gehört, die mit „Gut geht’s mir“ des Kleinkunst-Duos „Queen Bee“ mit ihrem geschulten Mezzosopran nur einmal in der Setlist verteten war.

Was den Abend besonders unterhaltsam machte, war die Möglichkeit, das weitere Schauspielensemble mit Raban Bieling, Nils van der Horst, Jojo Rösler, Deborah Barbieri, Hannes Berg, Tom Klenk, Nina Mohr und Martin Liema mit ihren Lieblingsliedern aus Pop und Jazz von einer eher privaten Seite zu erleben, auch wenn ihre zusätzlichen Geschichten frei erfunden waren.

Was diese Erzählungen und die Songs einte, waren oft Beziehungsprobleme, Liebeskummer und eben die Sehnsucht, die von jedem Ensemblemitglied völlig unterschiedlich gewichtet und interpretiert wurde.

Die Auswahl der Titel hat viel mit der Corona-Pandemie zu tun, denn das Projekt begann im Februar 2021 während des zweiten Lockdowns per Video-Konferenz. Mit ihrer vorzüglichen Gesangsstimme steuerte Sina Dresp gleich vier Songs bei. „Kennst Du das Land“ war ihr stimmungsvolle „Rausschmeißer“ eines abwechslungsreichen Liederabends. ferö